Mucunski takon na Stamboll ministrin turk të Tregtisë, diskuton rritjen e shkëmbimeve tregtare dhe investimeve

Abdulbesar Ademi
12 qershor 2026•Përditësim: 12 qershor 2026
Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme i Maqedonisë së Veriut, Timço Mucunski ka zhvilluar një takim në Stamboll me ministrin e Tregtisë të Turqisë, Omer Bolat, ku u diskutuan trendet aktuale ekonomike mes dy vendeve, mundësitë për rritjen e shkëmbimeve tregtare dhe perspektivat për investime të reja, transmeton Anadolu.
Në një postim në rrjetin social amerikan X, Mucunski tha se gjatë takimit u riafirmua përkushtimi i përbashkët për forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve ekonomike dhe thellimin e bashkëpunimit mes komuniteteve të biznesit të të dy vendeve.
Ai theksoi se palët u dakorduan se bashkëpunimi më i ngushtë ekonomik kontribuon jo vetëm në afrimin e marrëdhënieve dypalëshe, por edhe në rritjen e lidhshmërisë rajonale, stabilitetit dhe prosperitetit.
Takimi u zhvillua në Stamboll, ku po qëndron një delegacion i Maqedonisë së Veriut në kuadër të Forumit të Biznesit Turqi-Maqedoni e Veriut, e organizuar nga Bordi i Marrëdhënieve të Jashtme Ekonomike (DEIK).