Mucunski takon homologun lituanez: Përparimi në rrugën tonë evropiane ka rëndësi më të gjerë sigurie dhe gjeostrategjike

Dzihat Aliju
29 qershor 2026•Përditësim: 29 qershor 2026
Ministri i Punëve të Jashtme dhe i Tregtisë së Jashtme i Maqedonisë së Veriut, Timço Mucunski, është takuar me homologun e tij nga Lituania, Kestutis Budrys, raporton Anadolu.
Në fokus të takimit të sotëm ishin thellimi i marrëdhënieve politike dhe ekonomike, forcimi i bashkëpunimit euroatlantik dhe mbështetja e fortë për integrimin evropian të Maqedonisë së Veriut.
Pas takimit u mbajt një konferencë të përbashkët për media.
- "Lituania është një vend me të cilin ndajmë orientim të qartë strategjik"
Mucunski, në fjalën e tij tha se marrëdhëniet me Lituaninë bazohen në vlera të përbashkëta dhe orientim strategjik.
"Lituania është një vend me të cilin ndajmë orientim të qartë strategjik, një përkatësi të fortë euroatlantike dhe një mirëkuptim se liria, sovraniteti dhe siguria nuk jepen një herë e përgjithmonë, por mbrohen çdo ditë me shumë vendime, politika parimore dhe aleatë të fortë", tha Mucunski.
Ai gjithashtu theksoi se hapja e ambasadës në Vilnius përfaqëson një hap të rëndësishëm përpara.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut në maj të këtij viti me propozim të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme, vendosi të hapë ambasadë në Lituani, me seli në Vilnius.
"Dua të shpreh qartë se përparimi në rrugën tonë evropiane nuk ka të bëjë vetëm me përmbushjen e një qëllimi strategjik afatgjatë. Është një çështje që ka rëndësi më të gjerë sigurie dhe gjeostrategjike. Vendi ynë është në Bashkimin Evropian", tha Mucunski lidhur me integrimin evropian të vendit të tij.
- "Prioriteti kryesor i presidencës së Lituanisë në BE do të jetë zgjerimi"
Budrys, nga ana e tij, tha se ekziston afërsi e fortë politike dhe historike midis dy vendeve ndërsa përsëriti mbështetjen e tij për integrimin e vendit në BE. Ai njoftoi se zgjerimi i BE-së do të jetë një nga prioritetet gjatë presidencës së ardhshme lituaneze të Këshillit të BE-së.
"Ndërsa fillojmë Presidencën tonë të Këshillit të Bashkimit Evropian nga 1 janari 2027, zgjerimi do të jetë një nga prioritetet tona kryesore, së bashku me sigurinë e jashtme dhe të brendshme. Unë besoj fuqimisht në një BE të fortë si një lojtar gjeopolitik. Për të qenë lojtar gjeopolitik, duhet të jemi më të mëdhenj, duhet të përfshijmë të gjithë Evropën dhe duhet të përfshijmë vendet kandidate, veçanërisht ato që kanë pritur shumë gjatë", theksoi ai.