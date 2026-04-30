Mucunski takon homologun Grliq-Radman në Zagreb, Maqedonia e Veriut dhe Kroacia drejt bashkëpunimit strategjik

Shpetim Hiseni
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Ministri i Punëve të Jashtme dhe i Tregtisë së Jashtme i Maqedonisë së Veriut, Timço Mucunski, ka zhvilluar një vizitë pune në Kroaci, ku është takuar me ministrin e Punëve të Jashtme dhe Çështjeve Evropiane të këtij vendi, Gordan Grliq-Radman, transmeton Anadolu.
Siç thuhet në një njoftim të Ministrisë së Jashtme të Maqedonisë së Veriut, ky takim përbën një konfirmim të dialogut intensiv politik dhe bashkëpunimit konstruktiv që të dy vendet e kultivojnë prej më shumë se tri dekadash, ndërsa realizohet në prag të nënshkrimit të Marrëveshjes Ndërqeveritare për Bashkëpunim Strategjik, e cila bazohet në vlerat evropiane, besimin e ndërtuar vazhdimisht dhe respektin e ndërsjellë.
Në njoftim thuhet se në linjë me kënaqësinë e shprehur për trendin pozitiv në zhvillimin e marrëdhënieve bilaterale, është theksuar interesi i ndërsjellë për vazhdimin e dialogut politik dhe bashkëpunimit në nivel të lartë, me fokus të veçantë në avancimin e bashkëpunimit ekonomik, modalitetet për thellimin e shkëmbimit tregtar, si dhe zgjerimin e bashkëpunimit në fusha të ndryshme.
Gjithashtu, nga pala e Maqedonisë së Veriut është riafirmuar mirënjohja për qëndrimet e Kroacisë lidhur me domosdoshmërinë e vazhdimit të procesit të zgjerimit të Bashkimit Evropian (BE) me vendet e Ballkanit Perëndimor, ndërsa është shprehur gatishmëria për përdorimin e përvojës kroate në rrugën drejt anëtarësimit të plotë në BE.
Ministrat janë pajtuar se ruajtja e koordinimit të forcuar si aleatë në kuadër të NATO-s përbën një prioritet të lartë të politikës së jashtme, i cili shërben si mekanizëm efektiv për harmonizimin e qëndrimeve, forcimin e mirëkuptimit të ndërsjellë dhe rritjen e kontributit në sigurinë rajonale dhe euroatlantike, duke u theksuar se të dy shtetet mbeten të përkushtuara ndaj respektimit të vlerave dhe parimeve të Aleancës.
Takimi është shfrytëzuar edhe për shkëmbim mendimesh mbi temat aktuale të marrëdhënieve ndërkombëtare, zhvillimet rajonale, si dhe situatat e brendshme politike dhe ekonomike në të dy vendet.
- "Maqedoninë e Veriut dhe Kroacinë i lidhin marrëdhënie të afërta, besimi, aleanca në kuadër të NATO-s"
Në një deklaratë për media, ministri Mucunski ka theksuar se Maqedoninë e Veriut dhe Kroacinë i lidhin marrëdhënie të afërta, besimi, aleanca në kuadër të NATO-s dhe një vizion i përbashkët evropian për rajonin, duke riafirmuar marrëdhëniet tradicionalisht të mira të bazuara në respekt të ndërsjellë, dialog të hapur dhe bashkëpunim konkret.
Ai ka nënvizuar se bisedimet u përqendruan në disa çështje të agjendës bilaterale, me theks të veçantë në nënshkrimin e ardhshëm të Marrëveshjes Ndërqeveritare për Bashkëpunim Strategjik, e cila synon krijimin e një kuadri modern dhe funksional për bashkëpunim më intensiv, të strukturuar dhe gjithëpërfshirës mes dy vendeve.
Në këtë drejtim, është theksuar se marrëveshja duhet të shërbejë si instrument praktik për avancimin e bashkëpunimit ekonomik, shkëmbimit institucional, përdorimit të ekspertizës evropiane dhe sigurimit të përfitimeve konkrete për qytetarët.