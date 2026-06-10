Mucunski në Sofje: Zgjerimi i BE-së është investim strategjik për sigurinë dhe stabilitetin e Evropës

Abdulbesar Ademi
10 qershor 2026•Përditësim: 10 qershor 2026
Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme i Maqedonisë së Veriut, Timço Mucunski ka marrë pjesë në takimin e ministrave të Punëve të Jashtme të Procesit të Bashkëpunimit të Evropës Juglindore (SEECP), i mbajtur në Sofje në kuadër të presidencës bullgare të nismës për bashkëpunim rajonal në Evropën Juglindore, transmeton Anadolu.
Takimi, i organizuar me rastin e 30-vjetorit të themelimit të SEECP-së, u zhvillua nën moton “Busull e përbashkët për një rajon të qëndrueshëm, të sigurt dhe të qëndrueshëm - 30 vjet pronësi rajonale dhe aspiratë evropiane”.
Siç njofton Ministria e Punëve të Jashtme e Maqedonisë së Veriut, diskutimet u fokusuan në perspektivën evropiane të rajonit, forcimin e bashkëpunimit rajonal, rritjen e sigurisë dhe rezistencës si dhe nxitjen e zhvillimit ekonomik dhe konkurrueshmërisë në kushtet e sfidave komplekse gjeopolitike dhe të sigurisë.
Në fjalën e tij, thuhet në njoftim, Mucunski theksoi se SEECP-ja mbetet një nga mekanizmat më të rëndësishëm për dialog politik dhe bashkëpunim në rajon.
Duke iu referuar sfidave aktuale gjeopolitike dhe të sigurisë, Mucunski vlerësoi se në kushtet e luftës në Evropë, kërcënimeve hibride, dezinformatave, pasigurisë energjetike dhe rreziqeve kibernetike, integrimi evropian dhe bashkëpunimi rajonal marrin një rëndësi edhe më të madhe strategjike.
“Sot, zgjerimi nuk është më vetëm një proces teknik i anëtarësimit. Ai është një investim strategjik në sigurinë, stabilitetin dhe konkurrueshmërinë e Evropës. Një Evropë e sigurt dhe e begatë nuk mund të jetë e plotë pa integrimin e plotë të Ballkanit Perëndimor”, theksoi Mucunski.
Ai riafirmoi përkushtimin e plotë të vendit të tij ndaj anëtarësimit në Bashkimin Evropian (BE), duke e cilësuar integrimin evropian si një projekt kombëtar të orientuar drejt institucioneve më të forta, mundësive më të mira për qytetarët dhe një të ardhme më të sigurt për të rinjtë.
“Duhet të jemi të sinqertë, kredibiliteti i zgjerimit varet nga rezultatet. Meritat duhet të kenë rëndësi. Detyrimet duhet të respektohen. Rregullat e procesit duhet të jenë të parashikueshme. Ballkani Perëndimor ka nevojë për një rrugë evropiane të bazuar në rezultate, e jo në shtyrje të vazhdueshme”, tha ai.
Sa i përket lidhshmërisë rajonale dhe integrimit ekonomik, ministri tha se Maqedonia e Veriut mbetet e përkushtuar ndaj zhvillimit të infrastrukturës së transportit, energjisë dhe asaj digjitale si dhe forcimit të mëtejshëm të lidhshmërisë rajonale përmes Korridoreve 8 dhe 10.
“Kapitali njerëzor është burimi ynë më i madh. Pa investime te njerëzit, asnjë projekt infrastrukturor dhe asnjë reformë ekonomike nuk mund të arrijë potencialin e saj të plotë”, tha Mucunski.
Sipas tij, e ardhmja e Evropës Juglindore është e lidhur ngushtë me të ardhmen e Evropës dhe se rajoni ka potencialin të jetë kontribuues aktiv për sigurinë dhe prosperitetin evropian.
Ministria njoftoi se në kuadër të takimit u miratua edhe një deklaratë e përbashkët, me të cilën u riafirmua mbështetja për integrimin evropian të rajonit, marrëdhëniet e mira fqinjësore, vlerat demokratike dhe përpjekjet e përbashkëta për ndërtimin e një rajoni më të qëndrueshëm, më konkurrues dhe më të qëndrueshëm.