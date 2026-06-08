Misioni ndërkombëtar vlerëson zgjedhjet në Kosovë si proces i rregullt dhe profesional

Agim Sulaj
08 qershor 2026•Përditësim: 08 qershor 2026
Delegacioni i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës (APKE), ka vlerësuar se zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 7 qershorit në Kosovë u zhvilluan në mënyrë të rregullt dhe të qetë, pa incidente të mëdha, duke vlerësuar profesionalizmin e zyrtarëve zgjedhorë dhe organizimin teknik të procesit, transmeton Anadolu.
Kryesuesi i këtij delegacioni, Julian Bulai, në një konferencë për media një ditë pas procesit zgjedhor në Kosovë, tha se zgjedhjet u zhvilluan në sfondin e frustrimit dhe lodhjes së votuesve.
Sipas tij, në vendvotimet e vëzhguara nga delegacioni, procesi zgjedhor u zhvillua në mënyrë të qetë dhe profesionale.
“Delegacioni konstatoi se zgjedhjet u zhvilluan në mënyrë të qetë dhe profesionale. Zyrtarët zgjedhorë treguan kompetencë dhe atmosfera ishte e qetë dhe e rregullt, ndërsa vendvotimet u menaxhuan në mënyrë efektive nga përfaqësues të komuniteteve shumicë dhe joshumicë”, tha ai.
Bulai vlerësoi se, pavarësisht afateve të ngushta kohore, zgjedhjet ishin teknikisht të organizuara mirë dhe gjerësisht gjithëpërfshirëse, duke lavdëruar punën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në certifikimin e listave të partive dhe kandidatëve.
“Pavarësisht afateve të ngushta, zgjedhjet ishin teknikisht të organizuara mirë dhe gjerësisht gjithpërfshirëse. KQZ meriton vlerësim për certifikimin gjithpërfshirës të listave të partive dhe kandidatëve”, u shpreh ai.
Megjithatë, ai tha se rënia e konsiderueshme e pjesëmarrjes në votime duhet të shërbejë si një sinjal alarmi, ndërsa vuri në dukje nevojën për përmirësimin e përfaqësimit të drejtë etnik në komisionet komunale zgjedhore dhe forcimin e shumëgjuhësisë në procesin zgjedhor. Bulai përmendi gjithashtu se qasja fizike në disa vendvotime mbeti sfidë për votuesit me nevoja të veçanta, ndonëse u evidentuan përmirësime në rregullimin e asistencës për ta.