Ministrja Gërvalla në Kalludër: E vërteta nuk mund të varroset përgjithmonë

Agim Sulaj
29 korrik 2026•Përditësim: 29 korrik 2026
Ministrja në detyrë e Drejtësisë në Kosovë, Donika Gërvalla, ka vizituar lokacionin ku është konfirmuar se ekziston një varr masiv i dyshuar me mbetje mortore të luftës së fundit në Kosovë, në fshatin Kalludër të Zubin Potokut, transmeton Anadolu.
Në një postim në rrjetet sociale, Gërvalla ka thënë se çështja e personave të zhdukur me dhunë gjatë luftës së fundit mbetet një nga plagët më të rënda të luftës dhe një nga dëshmitë më të qarta të krimeve të kryera nga shteti gjenocidal serb.
Ministrja kosovare tha se ka përcjellë nga afër procesin e zhvilluar deri më tani, si dhe hapat e ndërmarrë në kuadër të përpjekjeve institucionale për zbardhjen e së vërtetës dhe trajtimin me seriozitet të plotë të çdo informacioni që lidhet me fatin e personave të zhdukur ku sipas saj çdo gjë është duke u zhvilluar me profesionalizëm dhe me përkushtim.
“Përveç mijëra civilëve të pafajshëm, regjimi i atëhershëm serb shënjestroi qëllimisht edhe elitën intelektuale, akademike e profesionale të Kosovës, në përpjekje për të goditur vetë identitetin, kujtesën dhe të ardhmen e popullit tonë. Më pas, përmes zhvendosjes dhe fshehjes së trupave në varreza masive, u përpoq të fshinte gjurmët e këtyre krimeve. Por e vërteta nuk mund të varroset përgjithmonë”, shkroi Gërvalla.
Sipas Gërvallës, çdo lokacion i ri që hetohet, çdo mbetje mortore që ekzaminohet dhe çdo identitet që rikthehet është një hap më pranë drejtësisë.
“Nuk bëhet fjalë vetëm për një proces mjeko-ligjor, por për rivendosjen e së vërtetës historike, përballjen me krimet e së kaluarës dhe respektimin e dinjitetit të viktimave dhe familjeve të tyre”, tha Gërvalla.
Tutje ajo bëri të ditur se institucionet kosovare nuk do të ndalen derisa të mos jetë zbardhur fati i secilit person të zhdukur me dhunë dhe ky është një obligim institucional, ligjor dhe moral, por njëkohësisht edhe një detyrim ndaj historisë dhe brezave që vijnë.