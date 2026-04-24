Ministri Hoxha: Zgjerimi i BE-së në Ballkanin Perëndimor, domosdoshmëri strategjike

Fatjon Cuka
24 Prill 2026•Përditësim: 24 Prill 2026
Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme i Shqipërisë, Ferit Hoxha, ka deklaruar se zgjerimi i Bashkimit Evropian (BE) në Ballkanin Perëndimor është domosdoshmëri strategjike, transmeton Anadolu.
Gjatë punimeve të Forumit Ekonomik të Delphit në Greqi, ministri Hoxha, mori pjesë në panelin e diskutimit me temë "Nga 'Fuqia e Butë' te 'Realiteti i Vështirë': Ribalancimi i Madh Evropian".
Në një njoftim nga Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme, thuhet se ministri Hoxha theksoi se teksa Evropa po përshtatet me një botë gjithnjë e më të paparashikueshme, po shfaqet nevoja për të ruajtur atë që përcakton Evropën, vlerat e saj, dhe hapjen ndaj botës, "duke forcuar njëkohësisht kapacitetin për të mbrojtur interesat e saj në nivel global".
"Kjo nënkupton një Evropë më strategjike, më rezistente dhe më të aftë; një Evropë që ndërthur veçantinë dhe vlerat e saj të padiskutueshme me aftësinë për t'i zbatuar dhe mbrojtur ato", është shprehur Hoxha.
Sipas kryediplomatit të Shqipërisë, zgjerimi i BE-së, veçanërisht në Ballkanin Perëndimor, nuk është thjesht një zgjedhje politike, por një domosdoshmëri strategjike "që forcon sigurinë, besueshmërinë dhe qëndrueshmërinë afatgjatë të Evropës".
"Shqipëria e ka bërë zgjedhjen e saj: të jetë pjesë e Evropës, të përqafojë vlerat e saj dhe të kontribuojë si pjesë integrale e interesave të përbashkëta evropiane. Ne mbetemi plotësisht të angazhuar që, sot dhe në të ardhmen, të bëjmë gjithçka që është në fuqinë tonë për të kontribuar për një Evropë më të fortë, më të bashkuar dhe më efikase", ka deklaruar ministri Hoxha.