Ministri Hoxha takon homologen e Irlandës: Shqipëria hap së shpejti ambasadën e saj në Dublin

Fatjon Cuka
09 qershor 2026•Përditësim: 09 qershor 2026
Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme i Shqipërisë, Ferit Hoxha, ka bërë të ditur se së shpejti do të hapet ambasada e Shqipërisë në kryeqytetin e Irlandës, Dublin, transmeton Anadolu.
Ministri Hoxha është takuar me ministren e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë të Irlandës, Helen McEntee, në kuadër të vizitës së tij zyrtare në Dublin.
Në një reagim në rrjetet sociale, Hoxha ka theksuar se me ministren McEntee zhvilluan një shkëmbim konstruktiv mendimesh mbi "objektivin përbashkët" për forcimin e mëtejshëm të dialogut politik dhe zgjerimin e bashkëpunimit praktik në një gamë sektorësh kyç.
"Ramë dakord për nevojën për të eksploruar mundësi konkrete për të forcuar partneritetin tonë ekonomik, me një fokus të veçantë në tregti, investime, turizëm, shërbime digjitale dhe inovacion. Pata kënaqësinë të theksoja kontributin e vlefshëm të diasporës shqiptare në Irlandë, e cila vazhdon të shërbejë si një urë e rëndësishme midis ekonomive dhe shoqërive tona", është shprehur Hoxha.
Kryediplomati Hoxha ka shtuar se ka informuar ministrin McEntee për vendimin e Qeverisë së Shqipërisë për të hapur një ambasadë në Dublin në të ardhmen e afërt, që sipas tij, është një hap i rëndësishëm që do të thellojë më tej partneritetin dypalësh dhe do të rrisë bashkëpunimin midis dy vendeve.
"Shpreha vlerësimin tonë të thellë për mbështetjen e palëkundur të Irlandës për zgjerimin e BE-së dhe për rrugën e anëtarësimit të Shqipërisë në BE, veçanërisht ndërsa shohim përpara drejt Presidencës së ardhshme të Këshillit të Bashkimit Evropian nga Irlanda. Gjithashtu ndava një përditësim mbi progresin e qëndrueshëm të Shqipërisë në procesin e pranimit, duke nënvizuar angazhimin tonë të fortë për të ruajtur vrullin e reformave ndërsa përparojmë drejt fazës tjetër të negociatave, mbylljes së kapitujve" është shprehur ministri Hoxha.
Kryediplomati i Shqipërisë ka theksuar se lidhur me zhvillimet rajonale dhe globale, riafirmuan angazhimin e përbashkët për stabilitetin, sigurinë dhe prosperitetin e Evropës, sipas tij, duke përfshirë Ballkanin Perëndimor si një pjesë integrale e së ardhmes së saj.