Ministri Hoxha takon homologët e Austrisë, Çekisë dhe Sllovakisë: Ballkani Perëndimor, pjesë e së ardhmes së Evropës

Fatjon Cuka
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme i Shqipërisë, Ferit Hoxha, ka zhvilluar në Tiranë një takim të përbashkët pune me ministren Federale për Çështjet Evropiane dhe Ndërkombëtare të Austrisë, Beate Meinl-Reisinger, ministrin e Punëve të Jashtme të Republikës Çeke, Petr Macinka dhe ministrin e Punëve të Jashtme dhe Evropiane të Sllovakisë, Juraj Blanar, raporton Anadolu.
Pas takimit të zhvilluar në kuadër të formatit Slavkov (S3), Hoxha dhe homologët e tij kanë mbajtur një deklaratë të përbashkët, duke u fokusuar në çështjet e zgjerimit të Bashkimit Evropian (BE), mbi Ballkanin Perëndimor, ecurinë e procesit të anëtarësimit të Shqipërisë në BE dhe çështje të tjera.
- Hoxha: Anëtarësimi në BE mbetet prioriteti strategjik kryesor i Shqipërisë
Ministri Hoxha tha se diskutimet ishin intensive dhe përmbajtësore dhe shtoi se patën shkëmbime të hapura e konstruktive mbi procesin e anëtarësimit të Shqipërisë në BE dhe për perspektivën më të gjerë evropiane të Ballkanit Perëndimor.
"Ritheksova se anëtarësimi në BE mbetet prioriteti strategjik kryesor i Shqipërisë, i mbështetur fuqimisht nga një konsensus i gjerë kombëtar. Jemi plotësisht të angazhuar për të ruajtur këtë ritëm të fortë, duke hapur rrugën për fazën e ardhshme të negociatave dhe të mbylljes së kapitujve. Ne vijojmë të përqendrohemi në forcimin e shtetit të së drejtës, avancimin e reformës në drejtësi dhe luftën kundër korrupsionit", tha Hoxha.
Kryediplomati Hoxha theksoi se folën edhe për ndërlidhjet energjetike, korridoret e transportit, sipas tij veçanërisht në dritën e zhvillimeve aktuale gjeopolitike, përfshirë situatën në Lindjen e Mesme, çështjet e emigracionit dhe menaxhimit të kufijve.
"Shkëmbyem pikëpamjet mbi zhvillimet rajonale duke theksuar rëndësinë e stabilitetit në rajon dhe perspektivës evropianë për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Theksuam se Ballkani Perëndimor është pjesë integrale e së ardhmes së Evropës. Në kontekstin e sotëm gjeopolitik, zgjerimi nuk është thjesht një zgjedhje politike, por një domosdoshmëri strategjike", tha Hoxha.
- "Pa vendet e Ballkanit Perëndimor Bashkimi Evropian nuk është i plotë"
Kryediplomatja austriake Beate Meinl-Reisinger u shpreh se Shqipëria ka bërë një përparim domethënës në rrugëtimin e saj drejt anëtarësimit në BE, por sipas saj duhet të vazhdojnë reformat.
Ajo shtoi se në të njëjtën kohë Evropa duhet të japë rezultate dhe se Austria do të vazhdojë të jetë një partnere e besueshme në rrugëtimin e Shqipërisë drejt BE-së.
"Pa vendet e Ballkanit perëndimor BE nuk është i plotë. Stabiliteti i tyre është siguria jonë, prosperiteti i tyre është mundësia jonë dhe e ardhmja e tyre evropiane është në interesin e qartë të Austrisë. Por zgjerimi nuk është favor, është një nga investimet më të mençura që Evropa mund të bëjë në sigurinë dhe prosperitetin e saj", tha ajo.
Kryediplomati çek Petr Macinka u shpreh se mendon se vizita e përbashkët në Tiranë përçon një mesazh të qartë dhe ka një rezultat e qëllim të posaçëm.
"Ne erdhëm këtu për të mbështetur Shqipërinë në rrugëtimin e saj drejt anëtarësimit në BE. Është shumë inkurajuese të shohësh që Shqipëria po shënon përparim të shpejtë dhe real në bisedimet e anëtarësimit, në çeljen e gjithë grupkapitujve, që nënkupton angazhimin serioz për Bashkimin Evropian. Procesi i anëtarësimit në BE po hyn në një fazë më kërkuese, por sërish jemi besimplotë që Shqipëria ka si kapacitetin ashtu edhe angazhimin për të ecur përpara", tha Macinka.
Macinka u shpreh se Ballkani Perëndimor ka rëndësi për stabilitetin, sigurinë, mbrojtjen dhe të ardhmen e Evropës si e tërë.
- "Rëndësia strategjike e rajonit është theksuar më tej edhe nga situata aktuale gjeopolitike"
Ministri sllovak Blanar tehksoi se integrimi i Ballkanit Perëndimor si rajon në BE është një përparësi strategjike e formatit Slavkov (S3).
"Perspektiva evropiane e të gjithë rajonit u përcaktua qartë në samitin e Selanikut në vitin 2003. E shohim si një element kyç për të forcuar sigurinë, për të forcuar stabilitetin dhe prosperitetin e kontinentit. Rëndësia strategjike e rajonit dhe integrimit të tij në BE është theksuar më tej edhe nga situata aktuale gjeopolitike", tha ai.
Blanar tha ndër të tjera se që prej hapjes së bisedimeve për anëtarësim në BE, Shqipëria ka shfaqur përparim domethënës në transformimin e shoqërisë në të gjitha nivelet dhe shtoi se besojnë se Shqipëria mund të shndërrohet në kampione për këtë proces.
Sipas Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme të Shqipërisë formati Slavkov (S3) është një platformë bashkëpunimi politik ndërqeveritar midis Sllovakisë, Austrisë dhe Republikës Çeke, e krijuar zyrtarisht në vitin 2015.