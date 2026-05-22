Ministri Hoxha: Shqipëria mbetet plotësisht e angazhuar në mbështetjen e stabilitetit rajonal

Fatjon Cuka
22 Maj 2026•Përditësim: 22 Maj 2026
Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme i Shqipërisë, Ferit Hoxha ka deklaruar se Shqipëria mbetet plotësisht e angazhuar në mbështetjen e stabilitetit rajonal, transmeton Anadolu.
Hoxha ka marrë pjesë në Takimin Joformal të Ministrave të Jashtëm të NATO në Helsingborg të Suedisë, ndërkohë në një reagim në rrjetet sociale ai ka theksuar se ka riafirmuar "angazhimin e palëkundur të Shqipërisë ndaj vlerave të NATO-s, forcimin e lidhjes transatlantike dhe rritjen e investimeve në mbrojtje, në përputhje me angazhimet e aleatëve".
Kryediplomati Hoxha ka shtuar se buxheti i mbrojtjes i Shqipërisë për vitin 2026 përfaqëson nivelin më ambicioz të investimeve që kur Shqipëria iu bashkua Aleancës, duke kontribuar sipas tij në aftësi më të forta kombëtare dhe siguri kolektive.
"Ripërsërita mbështetjen tonë të plotë për Ukrainën si një gur themeli i sigurisë evropiane dhe vazhdimin e ndihmës përmes mekanizmave të NATO-s. Në këtë kontekst, i informova aleatët se më 12 qershor, do të bashkëorganizoj në Tiranë, së bashku me ministrin Andrii Sybiha, Takimin Ministror Ukrainë-Evropë Juglindore, një platformë e rëndësishme për të forcuar dialogun politik, për të rritur koordinimin rajonal dhe për të riafirmuar angazhimin tonë të përbashkët për paqen, sigurinë dhe stabilitetin në Evropë", tha ai.
Hoxha ka shtuar se ndërsa ecin drejt Samitit të NATO-s në Ankara në korrik 2026, ka nënvizuar rëndësinë dhe domethënien e mbajtjes së Samitit të ardhshëm të NATO-s në Tiranë, i cili sipas tij do të përfaqësojë një moment historik për rajonin dhe një sinjal të fortë të angazhimit të qëndrueshëm të Aleancës ndaj Ballkanit Perëndimor.
"Gjithashtu theksova rëndësinë e një qasje 360 gradë ndaj sigurisë, forcimit të bashkëpunimit me partnerët euroatlantikë dhe mbajtjes së një fokusi të fortë në stabilitetin në Lindjen e Mesme dhe Ballkanin Perëndimor. Shqipëria mbetet plotësisht e angazhuar në mbështetjen e stabilitetit rajonal, duke përfshirë diskutimet e aleatëve mbi të ardhmen e KFOR-it dhe bashkëpunimin e NATO-s me Kosovën", është shprehur Hoxha.
Kryedipmomati i Shqipërisë, është takuar edhe me ministrin e Punëve të Jashtme të Estonisë, Margus Tsahkna dhe me zyrtarë të tjerë.