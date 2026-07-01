Ministrat Toshkovski-Daçiq nisin fushatë në kufirin Maqedoni e Veriut-Serbi kundër aksidenteve të shkaktuara nga lodhja

Shpetim Hiseni
01 korrik 2026•Përditësim: 01 korrik 2026
Ministri i Brendshëm i Maqedonisë së Veriut, Pançe Toshkovski, së bashku me përfaqësues të institucioneve të sigurisë rrugore nga Maqedonia e Veriut dhe me homologun serb, Ivica Daçiq dhe përfaqësues nga Serbia, kanë nisur në pikën kufitare Tabanoc aksionin e përbashkët preventiv “Vozit i pushuar”, transmeton Anadolu.
Siç thuhet në një njoftim të Ministrisë së Brendshme të Maqedonisë së Veriut, fushata synon të rrisë ndërgjegjësimin e shoferëve për rreziqet e lodhjes në timon, veçanërisht gjatë sezonit veror kur rritet ndjeshëm qarkullimi i automjeteve në Korridorin 10.
Toshkovski ka theksuar se lodhja dhe shpejtësia janë ndër shkaqet kryesore të aksidenteve dhe u ka bërë thirrje shoferëve që të bëjnë pushime të rregullta gjatë udhëtimeve të gjata dhe të respektojnë rregullat e qarkullimit.
Ai gjithashtu ka njoftuar se sistemi “Qytet i sigurt” është funksional dhe do të regjistrojë çdo shkelje të trafikut, përfshirë edhe automjetet me targa të huaja, të cilave së shpejti do t’u dërgohen gjobat.
Ministri i Brendshëm i Serbisë, Ivica Daçiq, e ka vlerësuar iniciativën si shembull të bashkëpunimit rajonal dhe ka theksuar se prioritet mbetet mbrojtja e jetës së çdo qytetari, sidomos në periudhat me trafik të shtuar.
Në kuadër të fushatës, shoferëve në Tabanoc u janë shpërndarë ujë, fletëpalosje dhe materiale edukative me këshilla për vozitje të sigurt dhe parandalim të aksidenteve të shkaktuara nga lodhja.