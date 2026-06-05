Milatoviq: Mali i Zi tregoi pjekuri dhe konfirmoi se i përket familjes evropiane

Elvır Hodzıc
05 qershor 2026•Përditësim: 05 qershor 2026
Presidenti i Malit të Zi, Jakov Milatoviq, ka deklaruar se mbajtja e Samitit të Bashkimit Evropian (BE) dhe Ballkanit Perëndimor në Tivat tregoi pjekurinë politike të Malit të Zi dhe dërgoi një mesazh të qartë se vendi është pjesë e hapësirës dhe vlerave evropiane, raporton Anadolu.
“Kjo është një ditë e madhe për Malin e Zi dhe një nder që kemi pritur një ngjarje që do të mbahet mend si tubimi më i rëndësishëm diplomatik në vendin tonë”, tha Milatoviq në një konferencë të përbashkët për media me drejtuesit e Këshillit Evropian dhe Komisionit Evropian.
Milatoviq vlerësoi se samiti konfirmoi rëndësinë e politikës së zgjerimit të BE-së, duke theksuar se integrimet evropiane përbëjnë një investim strategjik në stabilitetin dhe të ardhmen e rajonit.
“Ne treguam pjekuri të madhe dhe dërguam mesazh se Mali i Zi është pjesë e Evropës. Samiti tregoi se politika e zgjerimit është e rëndësishme dhe përbën një investim strategjik”, tha ai.
Ai kujtoi se rruga evropiane e Malit të Zi ka kaluar periudha progresi dhe stagnimi, por se që nga viti 2023, anëtarësimi në BE deri në vitin 2028 është përcaktuar si synim kombëtar.
Sipas tij, realizimi i këtij qëllimi do të përbënte konfirmim të suksesit të reformave, efikasitetit të institucioneve shtetërore dhe një kulture të re politike në vend.
Milatoviq theksoi se anëtarësimi i Malit të Zi ka edhe dimension rajonal, pasi do të tregonte për shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimor se perspektiva evropiane është e arritshme, ndërsa në nivel evropian do të dërgonte mesazh për kredibilitetin dhe atraktivitetin e projektit evropian.
“Anëtarësimi ynë do të dërgonte mesazh se ëndrra evropiane është e gjallë. Mendoj se ky qëllim është realist dhe i arritshëm, sepse jemi të gatshëm të përmbushim detyrimet e mbetura”, tha ai.
Ai shtoi se integrimet evropiane janë thellësisht të lidhura me historinë dhe aspiratën e Malit të Zi për liri dhe përkatësi ndaj Evropës demokratike.
Milatoviq falënderoi presidentin e Këshillit Evropian, Antonio Costa, presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen dhe liderët evropianë që morën pjesë në samit, duke vlerësuar se prania e tyre dërgoi një mesazh të fortë të unitetit evropian dhe mbështetjes për perspektivën evropiane të rajonit.
- Samiti BE-Ballkani Perëndimor
Samiti i liderëve të BE-së dhe Ballkanit Perëndimor u mbajt më 4 dhe 5 qershor në Tivat të Malit të Zi nën sloganin “Prosperitet dhe stabilitet i përbashkët i BE-së dhe Ballkanit Perëndimor”, ndërsa tema kryesore ishte zgjerimi i BE-së.
Samiti u drejtua nga presidenti i Këshillit Evropian, Costa, i cili këtë javë zhvilloi një turne në vendet e rajonit.
Pritës i samitit ishte presidenti Milatoviq, ndërsa morën pjesë edhe von der Leyen dhe presidentja e Parlamentit Evropian, Roberta Metsola.
Samiti është pjesë e zbatimit të agjendës strategjike të Këshillit Evropian 2024-2029.
Samitet BE-Ballkani Perëndimor mbahen që nga viti 2018, ndërsa i fundit u mbajt në Bruksel në dhjetor të vitit 2025.
Mali i Zi angazhoi rreth 1.500 policë për sigurinë e pjesëmarrësve të samitit.