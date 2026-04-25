Mbahet bashkëbisedim me fotoreporterin e njohur Coskun Aral, ndahen çmimet e "Photo Marathon Tirana"

Fatjon Cuka
25 Prill 2026•Përditësim: 25 Prill 2026
Në kuadër të "Photo Marathon Tirana" që u mbajt dje në Shqipëri, sot është mbajtur bashkëbisedim me korrespondentin e njohur të luftës dhe fotografin Coskun Aral, raporton Anadolu.
Në aktivitetin e organizuar në kampusin e Universitetit të New Yorkut në Tiranë (UNYT), universitet i Fondacionit Turk Maarif, ishin të pranishëm ambasadori i Turqisë në Tiranë, Baris Ceyhun Erciyes, koordinatori i Institutit "Yunus Emre" për Shqipërinë, Oguzhan Sakoglu, drejtori i zyrës së Fondacionit Turk Maarif në Shqipëri, Mesut Ozbaysar dhe përfaqësues të tjerë të institucioneve turke.
Gjatë bashkëbisedimit Aral u ndal në përvojat e tij si reporter lufte, ndërkohë foli edhe në lidhje me artin e fotografisë dhe "Photo Marathon Tirana".
Në fjalën e tij përshëndetëse ambasadori Erciyes u shpreh se Tirana nuk është vetëm zemra e Shqipërisë, por sipas tij është dhe një mozaik kulturor gjithnjë e në rritje e në transformim të vazhdueshëm "që shkëlqen gjithnjë e më shumë".
Ai shtoi se "Sa herë vështrojmë këtë qytet të bukur, vëmë re një shpirt modern të ndërtuar mbi një të kaluar të hershme".
"Lidhjet midis Turqisë dhe Shqipërisë nuk përbëhen vetëm nga marrëdhëniet diplomatike. Ne jemi dy popuj vëllezër që ndajmë një histori, një kulturë, dhe mbi të gjitha një fat të përbashkët. Ne do të vazhdojmë të forcojmë edhe më shumë këto lidhje të forta nëpërmjet projekteve të përbashkëta", tha ambasadori turk.
Në një deklaratë për Anadolu, Aral u shpreh se kjo është hera e tretë që ai viziton Shqipërinë.
"Kam qenë(në Shqipëri) për herë të parë në 1989 kur ishin ato periudhat e ndryshimit të regjimit. Po ashtu kam raportuar nga lufta në Kosovë, nga zonat e tjera problematike të Ballkanit. Ndodhemi këtu në Shqipëri për programin 'Photo Marathon Tirana' që është një konkurs për të gjithë fotografët, është një konkurs ndërkombëtar që ne zhvillojmë për herë të tretë, ku është organizuar edhe në Tunizi dhe Egjipt, me shpresën për të vazhduar më tej këto lloj organizimesh, ku marrin pjesë të interesuarit dhe të pasionuarit pas fotografisë. Shpresojmë të kemi sërish evente të tilla në Shqipëri", tha Aral.
"Maratona e fotove" u organizua dje nga Shoqata Foton (Foton Dernegi) në bashkëpunim me Institutin "Yunus Emre"-Tiranë dhe Universitetin e New Yorkut në Tiranë (UNYT).
Në kategorinë e fotove digjitale "Pazari" në vend të parë u shpall fitues Enkela Basha, në vend të dytë Hans Lacej dhe në vend të tretë Betul Gulsoy.
Për fotografitë në celular nga kategoria "Fotografia e Rrugës" në vend të parë u rendit Yuksel Altun, në vend të dytë Mustafa Arif Sisman dhe në vend të tretë Arda Kayhan.