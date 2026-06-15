Maqedonia e Veriut dhe shteti gjerman Nordrhein-Westfalen nënshkruajnë deklaratë për thellimin e bashkëpunimit

Abdulbesar Ademi
15 qershor 2026•Përditësim: 15 qershor 2026
Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme i Maqedonisë së Veriut, Timço Mucunski ka njoftuar se gjatë një vizite në Dyseldorf ka zhvilluar takim me ministrin për Çështje Federale, Evropiane, Ndërkombëtare dhe Media të shtetit gjerman Nordrhein-Westfalen, Nathanael Liminski, me të cilin kanë nënshkruar një deklaratë të përbashkët për bashkëpunim për periudhën 2026-2030, transmeton Anadolu.
Siç njofton Mucunski në rrjetin social amerikan X, dokumenti synon të forcojë më tej partneritetin mes Maqedonisë së Veriut dhe Nordrhein-Westfalenit, një prej rajoneve kryesore ekonomike dhe industriale të Gjermanisë.
Ai bëri të ditur se gjatë takimit është riafirmuar angazhimi i ndërsjellë për thellimin e marrëdhënieve ekonomike, forcimin e bashkëpunimit ndërmjet bizneseve dhe krijimin e mundësive të reja për investime dhe zhvillim ekonomik.
Mucunski po ashtu shprehu mirënjohje për mbështetjen e vazhdueshme që shteti gjerman Nordrhein-Westfalen i ofron Maqedonisë së Veriut në procesin e integrimit evropian.