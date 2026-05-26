Maqedonia e Veriut dhe Kroacia nënshkruajnë marrëveshje për bashkëpunim strategjik

Elena Trenchevska Chekovikj
26 Maj 2026•Përditësim: 26 Maj 2026
Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski, priti sot në Ohër homologun e tij kroat, Andrej Plenkoviq, i cili ndodhet për vizitë zyrtare në vend, raporton Anadolu.
Pas takimit, të dy kryeministrat nënshkruan një marrëveshje për bashkëpunim strategjik midis dy qeverive, e cila, siç u vlerësua, shënon fillimin e një faze të re në marrëdhëniet dypalëshe.
Përveç marrëveshjes së bashkëpunimit strategjik, u nënshkrua edhe një marrëveshje bashkëpunimi midis Ministrisë së Energjisë, Minierave dhe Burimeve Minerale të Maqedonisë dhe Ministrisë së Ekonomisë të Kroacisë.
Në konferencën e përbashkët për mediat, Mickoski theksoi se Kroacia është partner i ngushtë, vend mik dhe aleat i NATO-s, me të cilën Maqedonia e Veriut ndan interesa të përbashkëta dhe një vizion për një Ballkan Perëndimor të qëndrueshëm dhe evropian.
"Jemi veçanërisht të kënaqur që po e ngremë bashkëpunimin tonë në një nivel më të lartë duke nënshkruar marrëveshjen e bashkëpunimit strategjik midis dy qeverive. Kjo marrëveshje është më shumë sesa një akt diplomatik dhe përfaqëson një kornizë për një partneritet afatgjatë", tha Mickoski.
Ai theksoi se marrëveshja do të mundësojë bashkëpunim më intensiv në disa fusha strategjike, përfshirë transportin, energjinë, industrinë, sektorin e IT-së, shëndetësinë, arsimin, sigurinë publike, mbrojtjen, sigurinë kibernetike dhe menaxhimin e kufijve.
Sipas Mickoskit, marrëveshja hap gjithashtu hapësirë për bashkëpunim më të thellë midis institucioneve, kompanive, investitorëve, komunitetit akademik dhe sektorit të shoqërisë civile të të dy vendeve. Mickoski shtoi se ai dhe Plenkoviq diskutuan gjithashtu për marrëdhëniet ekonomike, investimet, sigurinë rajonale dhe zhvillimet aktuale gjeopolitike.
Një nga temat kryesore të bisedimeve ishte integrimi evropian i Maqedonisë së Veriut. Mickoski vlerësoi se rruga drejt Bashkimit Evropian është e ngarkuar me bllokada të paparë, të cilat, sipas tij, vënë në pikëpyetje integritetin e procesit.
Kryeministri kroat, Andrej Plenkoviq, tha se Kroacia mbetet mbështetëse e fortë dhe e vazhdueshme e integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut. Ai vlerësoi se situata aktuale është e padrejtë dhe shprehu gatishmërinë e Zagrebit për të ndihmuar në zhbllokimin e procesit dhe për ta çuar Maqedoninë e Veriut drejt anëtarësimit në BE.