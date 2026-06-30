Maqedoni e Veriut, kryeministri Mickoski njofton përbërjen e propozuar të kabinetit të ri qeveritar

Shpetim Hiseni
30 qershor 2026•Përditësim: 30 qershor 2026
Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski, pas mbledhjes së Komitetit Ekzekutiv të partisë VMRO-DMPNE, bëri të ditur përbërjen e propozuar të kabinetit të ri qeveritar pas bisedimeve me partnerët e koalicionit “Vlen” dhe ZNAM për ristrukturim të qeverisë, transmeton Anadolu.
Mickoski njoftoi se ministër i ri i Shëndetësisë do të jetë Sasho Klekovski, deri tani drejtor i Fondit për Sigurim Shëndetësor, ndërsa në vend të tij do të emërohet Zllatko Perinski, ministri aktual i Vetëqeverisjes Lokale. Propozim për ministër të ri të Politikës Sociale, Demografisë dhe Rinisë është Gjoko Vellkovski, aktualisht zëvendësministër. Këto janë dy resore të reja që në të ardhmen do të drejtohen nga kuadro të VMRO-DPMNE-së.
Ministër i ri i Vetëqeverisjes Lokale do të jetë Ivan Stoiljkoviq, ndërsa ministër pa resor përgjegjës për integrimin dhe zbatimin e strategjisë për përfshirjen e romëve do të jetë Erxhan Demir. Nuk do të ketë zëvendëskryeministër për qeverisje të mirë dhe ky resor do të kalojë nën kompetencat e kabinetit të kryeministrit.
Ministre e Arsimit dhe Shkencës mbetet Vesna Janevska, ministër i Punëve të Brendshme Pançe Toshkovski, ministër i Mbrojtjes Vllado Misajllovski, ministër i Sportit Borko Ristovski, zëvendëskryeministër dhe ministër i Transportit Aleksandar Nikolloski, zëvendëskryeministër për sistem politik Ljupço Dimovski, ministër i Punëve të Jashtme Timço Mucunski, ministre e Financave Gordana Dimitrieska Koçovska, ministre e Energjetikës, Minierave dhe Burimeve Minerale Sanja Bozhinovska, ndërsa ministër i Transformimit Digjital mbetet Stefan Andonovski.
Shumica qeveritare do të rritet me një deputet nga Partia Demokratike e Turqve, e cila do të bëhet pjesë e koalicionit të udhëhequr nga VMRO-DPMNE, për çka është arritur marrëveshje. Partia do të marrë një post ministror pa portofol.
Koalicioni “Vlen” do të marrë Ministrinë e Drejtësisë, të Kulturës dhe Turizmit dhe atë të Marrëdhënieve Ndërmjet Bashkësive, ndërsa do të mbajë edhe dikasteret e Mjedisit Jetësor, Çështjeve Evropiane dhe Ekonomisë dhe Punës.
Lëvizja ZNAM më herët njoftoi se do të marrë Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, ndërsa propozimi i saj për ministër është sekretari aktual shtetëror në ministri, Borçe Serafimovski. Goran Minçev do të vazhdojë të drejtojë Ministrinë e Administratës Publike.