Macron do të vizitojë Podgoricën, Milatoviq do t'i dorëzojë dekoratën "Urdhri i Malit të Zi"

Vesna Besic
01 Qershor 2026•Përditësim: 01 Qershor 2026
Presidenti malazez, Jakov Milatoviq, do t'i dorëzojë presidentit francez, Emmanuel Macron dekoratën "Urdhri i Malit të Zi", dekoratën më të lartë shtetërore të vendit, gjatë vizitës së tij zyrtare në Mal të Zi më 4 qershor, raporton Anadolu.
"Vendimi për dhënien e Urdhrit përfaqëson një shprehje të respektit më të lartë shtetëror për presidentin Macron për kontributin e tij personal në forcimin e marrëdhënieve midis Malit të Zi dhe Francës, mbështetjen për perspektivën evropiane të Malit të Zi si dhe angazhimin ndaj vlerave të lirisë, demokracisë dhe unitetit evropian”, tha Zyra e Presidentit të Malit të Zi.
Kësaj ngjarjeje i jepet një rëndësi e veçantë fakti që Macron është gjithashtu presidenti i parë francez që viziton Malin e Zi.
Presidenti Macron është gjithashtu udhëheqësi i parë i njërit prej pesë anëtarëve të përhershëm të Këshillit të Sigurimit të OKB-së që viziton Malin e Zi.
Vizita e tij, me ftesë të Milatoviqit, vjen në një kohë kur Mali i Zi po pret Samitin Bashkimi Evropian-Ballkani Perëndimor, ngjarja më e madhe diplomatike në Malin e Zi modern.
Organizimi i Samitit është një konfirmim i besueshmërisë së re ndërkombëtare të Malit të Zi dhe rezultat i aktivitetit të fortë diplomatik të Milatoviqit.
Gjatë mandatit të tij, deri në 14 udhëheqës të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian vizituan Malin e Zi, gjë që tregon qartë se Mali i Zi sot ka një pozicion më të dukshëm dhe më të fortë në skenën evropiane.
Mali i Zi është në fund të udhëtimit të tij evropian dhe sot merr pjesë në mënyrë të barabartë në diskutimet mbi të ardhmen e Bashkimit Evropian. Kjo është arsyeja pse Samiti i Tivatit dhe vizita e Macronit përfaqësojnë një konfirmim të fortë të qëllimit që Mali i Zi të bëhet anëtari i ardhshëm i Bashkimit Evropian deri në vitin 2028.
Dhënia e dekoratës "Urdhri i Malit të Zi" Macronit përfaqëson njohjen e një burrështetasi i cili ka dhënë kontribut të rëndësishëm në forcimin e miqësisë midis dy vendeve dhe në mbështetjen e të ardhmes evropiane të Malit të Zi.
"Urdhri i Malit të Zi" u jepet presidentëve të shteteve, sovranëve dhe udhëheqësve të organizatave ndërkombëtare për merita dhe kontribute të jashtëzakonshme në zhvillimin e marrëdhënieve miqësore me Malin e Zi.