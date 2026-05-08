Lëvizja Vetëvendosje nënshkruan koalicion parazgjedhor me 3 parti politike

Shpetim Hiseni
08 Maj 2026•Përditësim: 08 Maj 2026
Lëvizja Vetëvendosje ka nënshkruar koalicion parazgjedhor me tri parti politike në prag të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare që do të mbahen në qershor, transmeton Anadolu.
Koalicioni është firmosur midis Lëvizjes Vetëvendosje, Partisë Guxo, Partisë Alternativa dhe Partisë Shqiptare Demokristiane (PSHDK).
Marrëveshjen e konfirmoi liderja e Partisë Guxo, Donika Gërvalla, e cila në një postim në rrjetet sociale ka shkruar: “Për një Republikë që nuk negocion me interesin e shtetit, për një shtet që nuk lëkundet, institucione që nuk dorëzohen dhe një qeverisje që nuk i nënshtrohet as interesit të ngushtë, as presionit të asnjë kohe”.
“Zgjedhjet e 7 qershorit do të vulosin në mënyrë të pakthyeshme ecjen përpara të Republikës së Kosovës. Të vendosur. Të palëkundur. Bashkë! Për qytetarët e Republikës sonë. Për Kosovën”, ka shtuar ajo.
Ndërkaq, disa ditë pas njoftimit se ish-presidentja Vjosa Osmani do të garojë me Lidhjen Demokratike të Kosovës (LDK), anëtari i kryesisë së kësaj partie, Kujtim Shala ka thënë për median lokale se sipas marrëveshjes me Osmanin, e cila pritet të miratohet në Këshillin e Përgjithshëm e LDK-së të shtunën, Osmani do t’i prijë listës zgjedhore dhe do të jetë kandidate për presidente të vendit, ndërsa kryetari i partisë Lumir Abdixhiku do të jetë kandidat për kryeministër.
Ish-presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka qenë vite më parë pjesë e LDK-së por ajo bashkëthemeloi partinë “Guxo” me të cilën hyri në koalicion me Lëvizjen Vetëvendosje, ku edhe u zgjodh më pas presidente nga viti 2021 deri në prill të vitit 2026.
Zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Kosovë do të mbahen më 7 qershor pas një ngërçi politik që u shkaktua nga disa tentativa të pasuksesshme për zgjedhjen e presidentit të ri nga ana e deputetëve të Kuvendit.