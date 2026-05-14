Kurti: Serbia po i vazhdon metodat e spastrimit etnik në Luginën e Preshevës

Agim Sulaj
14 Maj 2026•Përditësim: 14 Maj 2026
Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka thënë se Serbia po vazhdon me metodat e spastrimit etnik në komunat shqiptare në Serbi, Preshevë, Medvegjë dhe Bujanoc, me politika përjashtuese për shqiptarët dhe me bllokim të mbështetjes prej qeverisë kosovare, raporton Anadolu.
Kurti tha se qytetarë shqiptarë të kësaj pjese, e cila njihet si Lugina e Preshevës, po humbasin shumë si shkak i bllokadës nga institucionet serbe që ata të marrin mbështetje nga Qeveria e Kosovës.
“Në pamundësinë e transferimit të mjeteve të ndara nga Qeveria e Kosovës, fqinji ynë verior me sjellje abnormale po i lë rreth 3.650 nxënës pa libra falas, më shumë se 750 studentë pa bursa, më shumë se 950 bujq pa mbështetje sikurse edhe shkolla, media dhe mijëra organizata dhe në mesin e tyre edhe 90 fëmijë jetimë”, theksoi Kurti.
Ai bëri të ditur se këtë shqetësim ia ka përcjellë shefes së politikës së jashtme të sigurisë së BE-së, Kaja Kallas, ndërkaq, përsëriti thirrjen që bashkësia ndërkombëtare të veprojë menjëherë.
Çështja e të drejtave të shqiptarëve në Luginën e Preshevës, që përfshin komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë në jug të Serbisë, vazhdon të mbetet një ndër temat më të ndjeshme në marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Përfaqësuesit politikë shqiptarë dhe institucionet e Kosovës kanë ngritur vazhdimisht shqetësime për diskriminim institucional, përfshirë çështje si pasivizimi i adresave të banimit, përfaqësimi i ulët në institucione shtetërore dhe mungesa e investimeve ekonomike.