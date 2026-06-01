Agim Sulaj
01 Qershor 2026•Përditësim: 01 Qershor 2026
Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, njëherësh kandidat nga Lëvizja Vetëvendosje edhe për një mandat qeverisës, ka thënë se raportet e qeverisë qe udhëheq ai me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë të shkëlqyera por shumë të mira, transmeton Anadolu.
Kurti në një debat televiziv përballë analistëve, e ka veçuar bashkëpunimin në mbrojtje me SHBA-në, derisa i ka cilësuar raportet duke si të qëndrueshme dhe shumëdimensionale.
Kurti ka thënë se raportet me SHBA-në mbështeten në tri shtylla kryesore: diplomaci, zhvillim dhe mbrojtje, duke theksuar se SHBA-ja mbetet partner strategjik i Kosovës.
“Raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kemi thënë që janë tredimensionale: diplomacia, zhvillimi dhe mbrojtja. A e di pse nuk është ndoshta në shkallën që do kishim dëshiruar? Sepse SHBA-ja ka orientime tjera tash, nuk e kanë Ballkanin në qendër”, tha Kurti.
Partitë politike opozitare në Kosovë shumë shpesh kanë ngritur shqetësime ndaj Kurtit se po i prish marrëdhëniet me SHBA-në, sidomos gjatë veprimeve të tij në veriun e Kosovës, duke konsideruar se luftimi i krimit dhe korrupsionit atje po bëhet pa koordinimin ndërkombëtar.