Kurti: Kosova synon përdorimin e gazit të lëngshëm amerikan

Agim Sulaj
15 korrik 2026•Përditësim: 15 korrik 2026
Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka bërë të ditur se qeveria ka në plan përdorimin e gazit të lëngshëm amerikan, pork se kjo synohet të bëhet përmes portit detar dhe jo me gazsjellës, transmeton Anadolu.
Kurti bëri të ditur lidhur me këtë synim në ceremoninë e fillimit të ndërtimit të Parkut Solar Fotovoltaik me kapacitet prej 105 megavatësh, në Kramovik të Komunës së Rahovecit, projekt ky i nisur në kuadër të ankandit të parë solar të mbështetur dhe dizajnuar nga SHBA.
“Dhe po shqyrtojmë mundësinë për të përdorur gazin e lëngëzuar nga SHBA përmes bashkëpunimit me Shqipërinë në termocentralin e Vlorës”, tha Kurti.
Ai falënderoi qeverinë e SHBA-së për mbështetjen në përgatitjen dhe dizajnimin e ankandit të parë solar në Kosovë, duke thënë se ekspertiza e tyre ka ndihmuar që procesi të zhvillohet mbi praktikat më të mira ndërkombëtare dhe të krijojë besim te investitorët.
E ngarkuara me punë në Ambasadën e SHBA-së në Prishtinë, Anu Prattipati, në qershor të këtij viti përmes një opinioni i pati bërë thirrje Kosovës të hyjë në partneritet afatgjatë energjetik me SHBA-në përmes projektit për gazin e lëngshëm natyror, duke thënë se kjo do t’i ndihmonte ta sigurojë të ardhmen e vet energjetike.
Sa i përket vendeve të rajonit, Shqipëria ka firmosur projektin në prill. Ndërkohë, këtë e ka bërë edhe Bosnjë e Hercegovina, si dhe Kroacia.