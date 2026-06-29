Kryeparlamentari Gashi: NATO 3.0 duhet të vlerësohet nga perspektiva e një rinisjeje strategjike të aleancës

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu
29 qershor 2026•Përditësim: 29 qershor 2026
Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi, theksoi se bota po ndryshon me shpejtësi dhe se edhe NATO duhet të veprojë me shpejtësi në përputhje me kërcënimet me të cilat përballet, raporton Anadolu.
Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi, Kryetari i Dhomës së Përfaqësuesve të Holandës, Thom van Campen, dhe kryetari i Parlamentit të Norvegjisë, Masud Gharahkhani, folën në Samitin Parlamentar të NATO-s të organizuar në Stamboll nën mikpritjen e Turqisë.
Kryeparlamentari Gashi në fjalimin e tij këtu theksoi se bota po ndryshon me shpejtësi dhe se edhe NATO duhet të veprojë me shpejtësi në përputhje me kërcënimet me të cilat përballet.
"NATO 3.0 duhet të vlerësohet nga perspektiva e një rinisjeje strategjike të aleancës. Aleatët duhet të parashikojnë që Evropa mund të marrë një pjesë më të madhe të barrës së mbrojtjes konvencionale dhe të marrë përgjegjësinë kryesore për mbrojtjen e kontinentit", theksoi ai.
Gashi theksoi se në mbështetjen e ardhshme për Ukrainën duhet të merren parasysh "ndarja e balancuar e barrës dhe investimet që aleatët bëjnë në kapacitetet e tyre kombëtare".
Duke theksuar se zhvillimet në Lindjen e Mesme kanë pasoja serioze për paqen, tregjet energjetike dhe kushtet humanitare, Gashi tha se përpjekjet diplomatike për uljen e tensioneve duhet të vazhdojnë.
Van Campen, nga ana e tij tha se diplomacia ndërparlamentare ka një "rol jetik" në ndërtimin e besimit mes vendeve, zhvillimin e mirëkuptimit të ndërsjellë dhe forcimin e solidaritetit transatlantik.
Ndërsa, Gharahkhani, tha se vendi i tij ka rritur prodhimin në fushën e mbrojtjes dhe ka investuar në sisteme të reja si mjetet ajrore pa pilot dhe "zgjidhjet digjitale".