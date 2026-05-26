Kryeministri serb: Serbia dhe Maqedonia e Veriut janë vende vëllazërore dhe miqësore

Bekim Buci
26 Maj 2026•Përditësim: 26 Maj 2026
Kryeministri i Serbisë, Gjuro Macut deklaroi se vendi i tij dhe Maqedonia e Veriut janë vende vëllazërore dhe miqësore, raporton Anadolu.
Macut u takua në Beograd me kryetaren e Këshillit Kombëtar të pakicës kombëtare maqedonase, Zorica Mitroviq.
Tema e bisedës ishte avancimi i pozitës së anëtarëve të pakicës maqedonase në Serbi. Macut theksoi se Serbia dhe Maqedonia e Veriut janë vende vëllazërore dhe miqësore, të orientuara drejt bashkëpunimit, respektit dhe prosperitetit të ndërsjellë.
"Pakicat kombëtare janë thesar i vërtetë i këtij vendi, për të cilin jemi krenarë", tha Macut. Ai falënderoi Këshillin Kombëtar të pakicës kombëtare maqedonase për partneritetin dhe bashkëpunimin e tij.