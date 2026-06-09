Kryeministri Plenkoviq: Numri i kroatëve në Kroaci po zvogëlohet çdo vit

Zlatan Kapic
09 qershor 2026•Përditësim: 09 qershor 2026
Kryeministri i Kroacisë, Andrej Plenkoviq u bëri thirrje të rinjve kroatë nga diaspora që të kthehen në atdhe dhe të kontribuojnë në ripërtëritjen demografike të vendit, duke paralajmëruar për rënien e vazhdueshme të numrit të banorëve, raporton Anadolu.
"Numri i kroatëve në Kroaci po zvogëlohet çdo vit", tha Plenkoviq gjatë pritjes së pjesëmarrësve të programit të Shkollës Verore "Atdheu" në Banski Dvori në Zagreb.
"Do të ishim të lumtur nëse një pjesë prej jush do të vendoste të kthehej në Kroaci dhe me njohuritë dhe energjinë tuaj të kontribuonte në ripërtëritjen demografike", shtoi ai.
Ai theksoi se Kroacia investon rreth 820 milionë euro në vit për revitalizimin demografik, duke e cilësuar këtë si një nga çështjet kryesore kombëtare.
Programi, i cili mbledh të rinj nga diaspora kroate, u mundëson atyre të njihen me trashëgiminë kulturore dhe historike të vendit, ndërsa Plenkoviq shprehu shpresën se kjo do t'i motivojë ata të kthehen.
Ai gjithashtu potencoi rëndësinë e ruajtjes së identitetit te kroatët që jetojnë jashtë vendit, duke falënderuar pjesëmarrësit dhe paraardhësit e tyre për ruajtjen e lidhjeve me atdheun.