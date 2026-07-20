Kryeministri në detyrë Kurti priti në takim lamtumirës ambasadorin e Turqisë në Prishtinë

Agim Sulaj
20 korrik 2026•Përditësim: 20 korrik 2026
Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka pritur në takim lamtumirës ambasadorin e Turqisë në Prishtinë, Sabri Tunc Angili, transmeton Anadolu.
Kryeministri Kurti i shprehu falënderim ambasadorit Angili, për mbështetjen e vazhdueshme të Turqisë ndaj Kosovës dhe forcimin e bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve mike.
"Turqia ka qenë partnere dhe aleate e Republikës sonë, që nga çlirimi, shpallja e pavarësisë dhe përmes raporteve gjithnjë në rritje ajo është një prej shteteve që vendi ynë bashkëpunon shumë në aspektin ushtarak dhe të mbrojtjes si dhe të ekonomisë e tregtisë", u shpreh kryeministri Kurti.
Kryeministri Kurti i uroi ambasadorit Angili suksese në angazhimet e reja dhe shtoi se ai do të jetë gjithmonë i mirëpritur në Kosovë.
Angili ka marrë detyrën e Ambasadorit të Turqisë në Prishtinë nga shkurti i vitit 2023.