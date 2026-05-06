Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Mickoski: Nuk do të ketë zgjedhje të parakohshme këtë vit

Shpetim Hiseni
06 Maj 2026•Përditësim: 06 Maj 2026
Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski tha se këtë vit nuk do të ketë zgjedhje të parakohshme në vend, raporton Anadolu.
Duke iu përgjigjur një pyetjeje të gazetarëve në lidhje me një deklaratë të djeshme, e cila më vonë u interpretua si paralajmërim për zgjedhje, Mickoski tha se viti 2026 është vit reformash dhe konsolidimi.
Ai shtoi se do të dëshironte që zgjedhjet parlamentare të mbahen sipas afatit të rregullt në vitin 2028.
“Disa parti u frikësuan nga kjo deklaratë për zgjedhje. Por, qëndrimin tim e dini. Këtë vit nuk do të ketë zgjedhje. Ky është vit reformash dhe konsolidimi. Do të dëshiroja të kemi zgjedhje të rregullta, që do të mbahen së shpejti, në pranverën e vitit 2028”, tha Mickoski.
Lidhur me mundësinë për mbajtjen e zgjedhjeve në vitin 2027, Mickoski theksoi se partia e tij VMRO-DPMNE është gjithmonë e gatshme të shkojë në zgjedhje dhe të fitojë.
“Por, ajo që ne po bëjmë tani dhe ku është fokusi ynë është të realizojmë reforma, të rrisim aktivitetin ekonomik dhe të përmirësojmë standardin e qytetarëve”, tha ai.
Mickoski shtoi se kur ka përmendur se zgjedhjet mund të mbahen së shpejti, ka pasur parasysh se kështu e parashikon ligji, sipas të cilit zgjedhjet mbahen çdo katër vjet.