Kryediplomati Mucunski takim me përfaqësues të BE-së: Maqedonia e Veriut mbetet partner kredibil dhe konstruktiv

Shpetim Hiseni
08 Maj 2026•Përditësim: 08 Maj 2026
Ministri i Punëve të Jashtme dhe i Tregtisë së Jashtme i Maqedonisë së Veriut, Timço Mucunski, zhvilloi takim me një delegacion të lartë të Shërbimit Evropian për Veprim të Jashtëm (EEAS), në kuadër të Partneritetit për Siguri dhe Mbrojtje ndërmjet Bashkimit Evropian (BE) dhe Maqedonisë së Veriut, transmeton Anadolu.
Sipas një njoftimi nga Ministria, në takim është vlerësuar dialogu i rregullt politik i vendosur në kuadër të këtij Partneriteti, i nënshkruar në vitin 2024. Takimi i dytë në kuadër të këtij Partneriteti, i mbajtur në prill 2026 në Bruksel, është cilësuar si hap i rëndësishëm drejt shndërrimit të zotimeve të përbashkëta politike në prioritete konkrete bashkëpunimi.
Po ashtu, janë shkëmbyer mendime mbi diskutimet aktuale mes vendeve anëtare të BE-së në kuadër të Instrumentit Evropian për Paqe (EPF), veçanërisht lidhur me përgatitjen e udhëzimeve strategjike për vitin 2027. Është theksuar pritshmëria për rritjen e mbështetjes për vendet e rajonit, si dhe zhvillimin e projekteve me dimension jo vetëm bilateral, por edhe rajonal.
Përfaqësuesit e EEAS-së kanë informuar gjithashtu për projekte të mundshme më të mëdha me karakter rajonal, të cilat do të financohen në kuadër të buxhetit të Instrumentit Evropian për Paqe për vitin 2027.
Ministri Mucunski ka riafirmuar përkushtimin e Maqedonisë së Veriut si një partner kredibil dhe konstruktiv i BE-së në fushën e politikës së jashtme dhe të sigurisë, si dhe orientimin e fortë drejt integrimit evropian si prioritet strategjik i shtetit.