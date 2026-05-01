Kryediplomati maqedonas nga Zagrebi: Evropa duhet të bëjë një hap përpara drejt zgjerimit

Dzihat Aliju
01 Maj 2026•Përditësim: 01 Maj 2026
Ministri i Punëve të Jashtme dhe i Tregtisë së Jashtme i Maqedonisë së Veriut, Timço Mucunski, tha se në kushte të paqëndrueshmërisë gjeopolitike, është koha që Evropa jo vetëm të zgjohet, por edhe të bëjë një hap përpara në drejtim të zgjerimit të Bashkimit Evropian(BE), transmeton Anadolu.
Në kuadër të vizitës së punës në Zagreb, Kroaci, Mucunski mori pjesë dhe u adresua në forumin e organizuar nga Unioni Ndërkombëtar Demokratik (International Democracy Union – IDU).
Në fjalën e tij, ministri Mucunski theksoi se shteti po ndërmerr hapa konkretë dhe po jep rezultate si në planin e brendshëm ashtu edhe në atë ndërkombëtar.
Ai gjithashtu theksoi se nuk e pranon narrativin e viktimës, megjithëse, siç tha, shteti vazhdimisht përballet me një proces bilateralizimi, duke shprehur pritshmëri se me formimin e qeverisë bullgare do të krijohet një impuls i ri për përparim.
Sa i përket integrimit evropian, ai theksoi se mbështetja nga disa vende anëtare është e rëndësishme, por nevojitet një qasje e harmonizuar nga të gjitha shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Ai shtoi se pret që kjo qasje të jetë e përbashkët dhe e koordinuar, duke përmendur Kroacinë si mbështetëse parimore të procesit.
Duke u ndalur te sfidat gjeopolitike, ministri Mucunski theksoi se në kushte të paqëndrueshmërisë gjeopolitike, është koha që Evropa jo vetëm të zgjohet, por edhe të bëjë një hap përpara drejt zgjerimit të Bashkimit Evropian. Gjithashtu ai nënvizoi se duhet folur më pak për historinë dhe më shumë për të ardhmen.