Kryediplomati i Maqedonisë së Veriut: Pritshmëritë e Bullgarisë shkojnë përtej ndryshimeve kushtuetuese

Shpetim Hiseni
01 Qershor 2026•Përditësim: 01 Qershor 2026
Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme i Maqedonisë së Veriut, Timço Mucunski, deklaroi se Bullgaria ka pritshmëri ndaj Shkupit që shkojnë përtej ndryshimeve kushtetuese, duke përfshirë edhe çështje identitare si gjuha, historia dhe kultura, transmeton Anadolu.
Duke folur në një program televiziv, Mucunski tha se vizita e presidentit të Këshillit Evropian, Antonio Costa, pritet të fokusohet në agjendën reformuese dhe procesin e integrimit evropian të vendit, si dhe në tejkalimin e pengesave që po e ngadalësojnë rrugën drejt Bashkimit Evropian.
Ai vlerësoi se ekzistojnë fusha ku mund të arrihet progres në marrëdhëniet me Bullgarinë, veçanërisht në lidhjen infrastrukturore përmes Korridorit 8 dhe hapjen e pikës kufitare “Klepalo”.
Megjithatë, ministri shprehu rezervat e tij për qasjen e qeverisë aktuale bullgare ndaj Maqedonisë së Veriut. “Është krejtësisht e qartë se për Bullgarinë kërkesa nuk janë vetëm ndryshimet kushtetuese. Ka shumë elemente që ata i konsiderojnë pjesë të rëndësishme të procesit tonë eurointegrues, ndërsa ne mendojmë se nuk ka nevojë të diskutohen në kohën që jetojmë”, tha Mucunski.
"Bullgaria ka pritje nga ne si shtet që nuk lidhen vetëm me ndryshimet kushtetuese, por lidhen edhe me çështjet e identitetit – siç janë gjuha, historia dhe kultura”, theksoi ai.
Sipas tij, pikërisht kjo çështje duhet të zgjidhet me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian dhe të vendeve anëtare që mbështesin zgjerimin evropian. Ai theksoi se qeveria mbetet e përkushtuar për të ofruar zgjidhje të qëndrueshme dhe dinjitoze, duke u dalluar nga qeveritë e mëparshme që, sipas tij, kërkonin zgjidhje “me çdo kusht”.
Mucunski ishte i prerë se qeveria nuk ka gatishmëri të diskutojë për çështje që lidhen me identitetin kombëtar. Ai theksoi se gjuha, kultura dhe historia nuk duhet të jenë objekt negociatash në procesin e integrimit evropian.
Ministri paralajmëroi gjithashtu se bllokimi i procesit eurointegrues nuk dëmton vetëm Maqedoninë e Veriut, por edhe rajonin dhe vetë Bashkimin Evropian, i cili, sipas tij, rrezikon të humbasë kredibilitetin duke lejuar që çështjet dypalëshe të pengojnë zgjerimin.
Duke folur për zgjidhjet e mundshme, Mucunski tha se vendi është i gatshëm të kërkojë zgjidhje, por jo nëse kjo nënkupton lëshime të reja kombëtare pa garanci të qarta për përfundimin e procesit. Ai theksoi se nevojitet një marrëveshje që të sigurojë parashikueshmëri dhe qëndrueshmëri afatgjatë në rrugën drejt anëtarësimit në BE.