Kryediplomati i Maqedonisë së Veriut: Orientimi evropian i qartë, por ende nuk ka kushte për ndryshime kushtetuese

Shpetim Hiseni
04 qershor 2026•Përditësim: 04 qershor 2026
Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme i Maqedonisë së Veriut, Timço Mucunski, deklaroi se vendi i tij mbetet i orientuar strategjikisht në politikën e jashtme, por aktualisht “nuk ka kushte për ndryshime kushtetuese”, transmeton Anadolu.
“Kushtet për ndryshime kushtetuese mund të krijohen vetëm mbi bazën e ndërtimit të besimit të ndërsjellë, ndërsa ky besim mund të ndërtohet vetëm me garanci institucionale, gjë që besoj se nuk është problem në pothuajse të gjitha shtetet anëtare, përveç njërit”, tha Mucunski duke iu referuar Bullgarisë, në përgjigje të pyetjeve të gazetarëve përpara një forumi biznesi.
Mucunski tha se pritshmëria e Shkupit është që Sofja të përmbushë obligimet e saj në përputhje me të drejtën ndërkombëtare.
“Këtu qëndron shqetësimi më i madh dhe gjithashtu pritja që Bullgaria fqinje, nëse do të priste që ne ta përfshijmë pakicën bullgare në Kushtetutën tonë, të paktën që mund të bënte është të përmbushte detyrimet e saj në përputhje me të drejtën publike ndërkombëtare, pra këtu po i referohemi Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut”, tha ai.
Ai theksoi se vendi mbetet i përkushtuar ndaj rrugës evropiane dhe reformave dhe se nuk ka alternativë tjetër përveç procesit evropian.