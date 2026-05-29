Kroacia ndalon shitjen e pijeve energjike për personat nën 18 vjeç

Vesna Besic
29 Maj 2026•Përditësim: 29 Maj 2026
Parlamenti i Kroacisë miratoi sot ndryshimet në Ligjin për Tregtinë, me të cilat u jepen kompetenca njësive lokale për të rregulluar shitjen e pijeve alkoolike në dyqane si dhe ndalohet shitja e alkoolit dhe pijeve energjike për personat nën 18 vjeç, raporton Anadolu.
Ndryshimet në Ligjin për Tregtinë u miratuan njëzëri nga deputetët.
Sipas ndryshimeve, njësitë e vetëqeverisjes lokale do të mund të vendosin vetë për orarin e shitjes së pijeve alkoolike në territorin e tyre, përmes organeve përfaqësuese.
Këto vendime do të merren për mbrojtjen e shëndetit publik, rendit dhe qetësisë publike, trashëgimisë kulturore ose mjedisit.
Ligji gjithashtu forcon mbrojtjen e të miturve, duke detyruar shitësit të mos shesin alkool ose pije energjike nëse vlerësojnë se blerësi është nën 18 vjeç, përveç nëse ai provon moshën me dokument identifikimi.
Ky rregull do të vlejë edhe për arkat automatike.
Gjithashtu parashikohet që gjatë shitjes onlajn të alkoolit, tregtarët duhet të sigurojnë verifikimin e moshës përmes sistemit shtetëror “e-Gradani”.