Agim Sulaj
15 korrik 2026•Përditësim: 15 korrik 2026
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Lumir Abdixhiku, ka deklaruar se do të ndërpresë të gjitha angazhimet për formimin e institucioneve të vendit, pas nismës për shkarkimin e tij nga posti i kryetarit të partisë, transmeton Anadolu.
Abdixhiku nëpërmjet rrjeteve sociale tha se zhvillimet e fundit e detyrojnë të tërhiqet përkohësisht nga procesi i negociatave politike.
“Për shkak të kësaj nisme, më duhet t’ju njoftoj se detyrohem t’i ndërpres të gjitha angazhimet për formimin e institucioneve të Republikës”, tha ai.
Sipas tij, në rrethanat e krijuara nuk do të ishte serioze dhe as e përgjegjshme të negocionte në emër të LDK-së, përderisa mandati i tij për ta udhëhequr partinë është vënë në diskutim brenda vetë subjektit politik.
“Në këto rrethana, për shkak të kësaj nisme, nuk do të ishte serioze e as e përgjegjshme të negocioja në emër të LDK-së, pasi mandati im për të udhëhequr me të është vënë në diskutim brenda shtëpisë sime”, u shpreh Abdixhiku.
Sipas Abdixhikut, nisma për shkarkimin e tij vjen në një moment kritik si për LDK-në, ashtu edhe për vendin, pikërisht në kohën kur po zhvillohen bisedimet për formimin e institucioneve.
Javën e kaluar, LDK-ja nisi bisedimet me Lëvizjen Vetëvendosje për një bashkëpunim të mundshëm për koalcion qeverisës.
LDK dhe LVV ishin pajtuar të premten që t’i vazhdonin bisedimet me qëllim të arritjes së një marrëveshjeje.