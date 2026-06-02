Kreu i Këshillit Evropian Costa fillon vizitën në Shkup, pritet nga kryeministri Mickoski

Shpetim Hiseni
02 qershor 2026•Përditësim: 02 qershor 2026
Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Hristijan Mickoski priti sot në Shkup presidentin e Këshillit Evropian Antonio Costa, i cili ndodhet në turne në Ballkanin Perëndimor, raporton Anadolu.
Costa mbërriti nga Tirana dhe u prit në Aeroportin Ndërkombëtar të Shkupit nga ministri i Jashtëm Timço Mucunski.
Pas pritjes, Mickoski dhe Costa kaluan në takim kokë më kokë, i cili do të pasohet nga një takim mes delegacioneve përkatëse.
Më pas është planifikuar një konferencë e përbashkët për media në Qeverinë e Maqedonisë së Veriut.
Costa po zhvillon një turne në vendet e Ballkanit Perëndimor, i cili do të përfundojë me pjesëmarrjen në samitin BE–Ballkani Perëndimor në Tivat të Malit të Zi më 5 qershor.