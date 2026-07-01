Kreu i forcave të NATO-s në Evropë viziton pjesëtarët e ushtrisë në kazermën "Ilinden" në Shkup

Bekim Buci
01 korrik 2026•Përditësim: 01 korrik 2026
Komandanti Suprem i Forcave Aleate për Evropën, gjenerali Alexus G. Grinkevich, në prani të shefit të Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë së Maqedonisë së Veriut, gjeneral major Sashko Lafçiski, sot vizitoi pjesëtarët e Ushtrisë në kazermën "Ilinden" në Shkup, transmeton Anadolu.
Gjatë fjalimit të tij para personelit të mbledhur të ushtrisë, gjenerali Grinkevich theksoi anëtarësimin e vendit në aleancën më të fuqishme në histori. Ai e përshkroi kontributin e Maqedonisë së Veriut në zbatimin e planeve rajonale, pjesëmarrjen në forcat tokësore të përparuara të NATO-s dhe përfshirjen në misionin e KFOR-it si arritje të jashtëzakonshme që rezultojnë nga përkushtimi i vendit, përpjekjet për modernizim dhe përmbushja e objektivave të përcaktuara të zhvillimit të kapaciteteve.
"Ne duhet të jemi të gjithë të përgatitur së bashku. Ju duhet të stërviteni fort. Ju duhet të studioni luftërat e sotme dhe të së kaluarës për të qenë të përgatitur për konfliktet e së ardhmes. Ju duhet të mendoni për ndryshimet në karakterin e luftës që shohim në fushën e betejës moderne dhe të përshtateni me realitetet e reja me të cilat mund të përballemi së bashku në ndonjë fushë beteje të së ardhmes", tha Grinkevich në fjalimin e tij.
Duke iu referuar anëtarësimit të Maqedonisë së Veriut në Aleancë, Grinkevich theksoi: "Jam jashtëzakonisht krenar që shërbejmë së bashku".
Gjatë vizitës, ai pati mundësinë të njihej drejtpërdrejt me armatimin, pajisjet dhe burimet në dispozicion të ushtrisë si dhe të vëzhgonte ushtrimet taktike, duke u siguruar kështu për gatishmërinë e anëtarëve të ushtrisë gjatë kryerjes së operacioneve luftarake në mjedise komplekse dhe dinamike kundër një armiku të larmishëm.
Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë së Maqedonisë së Veriut, gjenerali Lafçiski shprehu kënaqësinë e tij për vizitën. "Kjo vizitë është një tjetër konfirmim i angazhimit tonë të qartë për të mbrojtur vlerat e përbashkëta dhe besimin që po ndërtojmë brenda Aleancës. Për ne, anëtarësimi në Aleancë nuk është vetëm garanci sigurie, por edhe detyrim për të kontribuar në mënyrë aktive në mbrojtjen kolektive dhe stabilitetin e zonës euroatlantike", tha ai.
Aktiviteti i sotëm në kazermën "Ilinden" në Shkup, ku morën pjesë gjeneralë të ushtrisë, përfaqësues të lartë të NATO-s, si dhe komandantë të komandave dhe njësive të ushtrisë, përmbylli vizitën zyrtare të Komandantit Suprem të Forcave Aleate të NATO-s për Evropën në ushtri.
"Vizita është një tjetër konfirmim i kontributit të fortë të vendit tonë në mbrojtjen kolektive të Aleancës, si dhe i angazhimit dhe kontributit tonë në sigurinë rajonale dhe kolektive", thuhet në njoftimin e Gjeneralshtabit të Ushtrisë së Maqedonisë së Veriut.