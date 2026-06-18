KQZ-ja po rinumëron 185 vendvotime, procesi pritet të përfundojë brenda dy ditësh

Agim Sulaj
18 qershor 2026•Përditësim: 18 qershor 2026
Në Qendrën e Numërimit e Rezultateve (QNR) ka filluar zbatimi i vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ) për numërimin e vendvotimeve të ndryshme, nga të gjitha komunat e Kosovës.
Zëdhënësi i KQZ-së, Valmir Elezi, ka bërë të ditur për Anadolu se sipas vendimit që ka marrë KQZ-ja, do të rinumërohen fletëvotimet e 185 vendvotimeve të rregullta, të cilat paraprakisht janë numëruar në Qendrat Komunale të Zgjedhjeve.
“Ky numër përbën 7,41 për qind të vendvotimeve nga gjithsej 2.498 vendvotime të rregullta në të cilat është zhvilluar votimi më 7 qershor 2026”, njoftoi Elezi.
Ai ka përmendur edhe përqindjen e saktë të rinumërimeve për secilën komunë, ku Prishtina, Prizreni, Gjakova e Ferizaj janë qytetet ku do të ketë mbi 10 për qind të rinumërimit të votave.
Të mërkurën pasdite, KQZ-ja përfundoi numërimin e të gjitha fletëvotimeve të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 7 qershorit, ndërsa më pas u mor vendimi për rinumërimin e 185 vendvotimeve.
Kjo masë kontrolli është paraparë nga KQZ-ja për të adresuar problemet e evidentuara në disa nga Qendrat Komunale të Numërimit gjatë numërimit të votave të kandidatëve për deputetë nga zgjedhjet e dhjetorit të vitit të kaluar dhe ka për qëllim të sigurohet që numërimi është zhvilluar me saktësi.
- Kurti: Partitë të sillen në përputhje me rezultatin e zgjedhjeve
Gjatë një adresimi në rrjetet sociale një ditë pas përfundimit të numërimit të votave, kryeministri në detyrë Albin Kurti, njëherësh kandidat edhe për një mandat nga Lëvizja Vetëvendosje, u shpreh se është jetike që sa më parë të formohet Legjislatura e re e Kuvendit, të formohet qeveria me mandat të plotë dhe të zgjidhet presidenti i ri.
“Rezultati i zgjedhjeve të 7 qershorit tregoi që nuk kishim nevojë për zgjedhje të reja, sepse rezultati nuk ka ndryshuar aq nga zgjedhjet paraprake. Është koha të sillemi në përputhje me vullnetin qytetar të shprehur në zgjedhje. Si Vetëvendosje, jemi rikonfirmuar si partia e parë, me 53 deputetë, dhe tash presim certifikimin e rezultatit të zgjedhjeve në mënyrë që të nisim punën në drejtim të formimit të institucioneve të reja, për të vazhduar punët e mira dhe projektet zhvillimore”, theksoi Kurti.
Kosova mbajti zgjedhje të reja parlamentare më 7 qershor, më pak se gjashtë muaj pas zgjedhjeve të parakohshme të 28 dhjetorit, pasi partitë politike nuk arritën të gjenin marrëveshje për zgjedhjen e presidentit.
Lëvizja Vetëvendosje që udhëhiqet nga Albin Kurti fitoi shumicën mes partive shqiptare në Kuvend, duke marrë 53 deputetë. Partia Demokratike e Kosovës mori 22 deputetë, Lidhja Demokratike e Kosovës 18 deputetë dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës shtatë deputetë.