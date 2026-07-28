Kosova dhe Austria dakordohen për thellimin e bashkëpunimit në bujqësi

Agim Sulaj
28 korrik 2026•Përditësim: 28 korrik 2026
Ministri në detyrë i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural i Republikës së Kosovës, Armend Muja, u prit sot në Vjenë nga ministri Federal i Bujqësisë, Pylltarisë, Klimës dhe Menaxhimit të Ujërave i Austrisë, Norbert Totschnig, në një takim zyrtar kushtuar thellimit të bashkëpunimit dypalësh dhe avancimit të reformave në sektorin e bujqësisë, transmeton Anadolu.
Siç bëhet e ditur në një komunikatë për media nga ministria kosovare, gjatë takimit u diskutua për procesin e integrimit evropian të Kosovës dhe harmonizimin e politikave të mbështetjes në bujqësi me praktikat dhe standardet e Bashkimit Evropian (BE).
Ministrat shkëmbyen gjithashtu përvoja lidhur me forcimin e sistemit të kontrollit zyrtar të ushqimit, zhvillimin e sistemeve të paralajmërimit të hershëm dhe mbrojtjes nga breshëri, digjitalizimin e sektorit të bujqësisë, si dhe bashkëpunimin ndërmjet instituteve bujqësore dhe institucioneve kërkimore të të dy vendeve.
Në takim u diskutuan edhe mundësitë për zgjerimin e bashkëpunimit institucional përmes shkëmbimit të ekspertëve, nëpunësve, studiuesve dhe studentëve, me synim forcimin e kapaciteteve profesionale, transferimin e njohurive dhe zbatimin e praktikave më të mira evropiane.
Ministri Muja falënderoi ministrin Totschnig për mbështetjen e vazhdueshme të Austrisë ndaj Kosovës dhe theksoi se partneriteti ndërmjet dy vendeve do të kontribuojë në modernizimin e sektorit të bujqësisë, rritjen e konkurrueshmërisë dhe përshpejtimin e përafrimit të Kosovës me standardet e BE-së.