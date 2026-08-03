Kosovë, treni godet për vdekje një person në qytetin e Pejës

Agim Sulaj
03 gusht 2026•Përditësim: 03 gusht 2026
Një person është goditur për vdekje nga treni në qytetin e Pejës, në perëndim të Kosovës, transmeton Anadolu.
Rastin i cili ndodhi mëngjesin e sotëm e kanë konfirmuar nga Policia e Kosovës për mediat e lokale.
Treni ishte nisur në linjën e tij Pejë - Fushë Kosovë.
"Rreth orës 05:32, teksa treni ishte nisur nga Peja në drejtim të Fushë Kosovës, ka goditur një person, i cili si pasojë e lëndimeve të marra ka humbur jetën në vendngjarje. Menjëherë pas njoftimit, në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitet e Policisë së Kosovës dhe ekipi i Urgjencës së Pejës. Mjeku kujdestar ka konstatuar vdekjen e viktimës", thuhet në njoftim.
Rrethanat në të cilat ka ndodhur rasti, po hetohet nga organet përkatëse.