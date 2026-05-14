Kosovë, rreth 18 minatorë kanë mbetur të ngujuar në minierën e Trepçës

Agim Sulaj
14 Maj 2026•Përditësim: 14 Maj 2026
Rreth 18 minatorë kanë mbetur të ngujuar në minierën e Trepçës është bërë e ditur nga kryetari i Sindikatës së kësaj ndërmarrjeje, Ibrahim Jonuzi, transmeton Anadolu.
Jonuzi për mediat lokale në vend tha se prej 40 minatorëve, një pjesë prej tyre kanë arritur të dalin në këmbë.
“Mbi 40 minatorë kanë qenë të bllokuar, një pjesë prej tyre kanë arritur të dalin në këmbë, derisa sipas informacioneve diku rreth 18 vazhdojnë të jenë ende brenda, ata të cilët kanë qenë më të dobët me shëndet”, deklaroi Jonuzi.
Ai tha se gjendja e përgjithshme e tyre është e mirë aktualisht.
“Kemi komunikim me ta, por sa më tepër kohë që kalojnë brenda situata rëndohet. Kanë nevojë për furnizime, ushqim, ujë, sepse janë në rezerva të fundit”, tha Jonuzi.
Deri më tani nuk dihet ende shkaku që çoi deri tek bllokimi i minatorëve në minierën e cila gjendet në qytetin e Mitrovicës, por, dyshohet se një gjë e tillë erdhi si pasojë e problemeve me energjinë elektrike.