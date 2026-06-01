Kosovë, ngrihet aktakuzë për krime lufte ndaj pesë personave

Agim Sulaj
01 Qershor 2026•Përditësim: 01 Qershor 2026
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës (PSRK) ka ngritur aktakuzë ndaj pesë personave për kryerjen e veprës penale "Krime lufte kundër popullsisë civile", transmeton Anadolu.
PSRK-ja ka njoftuar se personat me inicialet P.N.,Z.D.,I.I.,S.M., dhe J.D. akuzohen se, si pjesëtarë të policisë serbe në Stacionin Policor në Fushë Kosovë, më 6 maj 1999, kanë kryer krime lufte në Fushë Kosovë.
Sipas aktakuzës, të pandehurit kanë ndaluar dhe marrë me forcë pesë civilë, të cilët nga stacioni i trenit u transportuan në vendin e quajtur “Megja”, ku janë ekzekutuar me armë zjarri.
PSRK-ja i ka propozuar Gjykatës Themelore në Prishtinë mbajtjen e gjykimit në mungesë, pasi të pandehurit janë të paarritshëm për organet e drejtësisë.