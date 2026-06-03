Kosovë, ministria vendos tabela të reja rrugësh në Veri, Komuna i mbulon ato

Agim Sulaj
03 qershor 2026•Përditësim: 03 qershor 2026
Autoritetet shtetërore të Kosovës, konkretisht Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH) ka vendosur tabela me emra të rinj të disa rrugëve në veri të Kosovës, ndërsa menjëherë Komuna e Mitrovicës së Veriut i ka mbuluar shenjat, transmeton Anadolu.
Në pamjet e publikuara nga mediumet lokale në gjuhën serbe në Kosovë, në hyrje të Mitrovicës së Veriut janë vendosur shenjat me emrat “Zoran Gjingjiq” dhe “Isa Boletini”.
E pranishme në procesin e vendosjes së tabelave ka qenë ministrja në detyrë e MMPH-së, Fitore Pacolli.
Pacolli ka thënë për gazetarët se emrat e rinj të rrugëve janë miratuar nga Asambleja Komunale vitin e kaluar dhe sipas saj, vendimi ishte propozuar nga një komision që ka punuar disa muaj për emrat e rreth 80 rrugëve, ndërsa Asambleja Komunale i ka miratuar propozimet.
"Ne tani si Ministri po i vendosim, është vetëm proces teknik që ka mbetur", ka thënë Pacolli.
Menjëherë pas këtij veprimi, kryetari i Mitrovicës së Veriut, Milan Radojeviq, i mbuloi shenjat e rrugëve duke thënë se "sot po përballen me një propagandë tjetër të Lëvizjes Vetëvendosje".
"Ata i vendosën tabelat në mënyrë të paligjshme dhe në kundërshtim me vendimin e Kuvendit Komunal të Mitrovicës së Veriut. Siç dihet, më 30 janar ne kemi miratuar një vendim që e ka shfuqizuar aktin e mëparshëm për riemërtimin e rrugëve, sepse ishte miratuar në kundërshtim me ligjit, nuk pati debat publik dhe nuk pati komision shumë etnik. Asnjë serb nuk mori pjesë në punën e atij komisioni, kështu që vendimet ishin absolutisht të paligjshme", ka thënë ai.
Pasi autoritetet komunale mbuluan shenjat e vendosura nga Ministria, ndërhyri Policia e Kosovës që i hoqi mbulojat.
Vendimi për ndryshimin e 87 rrugëve në këtë komunë ishte miratuar më 25 gusht 2025. Atë kohë Mitrovica e Veriut udhëhiqej nga Lëvizja Vetëvendosje. Ndërkaq Lista Serbe u rikthye në udhëheqje në fundvitin e shkuar.