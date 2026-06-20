Kosovë, gjenden mbetje mortore që dyshohet se janë të një personi të zhdukur nga lufta

Agim Sulaj
20 qershor 2026•Përditësim: 20 qershor 2026
Në varrezat e qytetit të Vushtrrisë dje janë gjetur eshtra të një personi që dyshohet se janë të një personi të zhdukur gjatë luftës së fundit në Kosovë, transmeton Anadolu.
Policia e Kosovës njofton se mbetjet e eshtrave janë marrë nga njësiti i Institutit të Mjekësisë Ligjore (IML) për të ekzaminuar dhe identifikuar.
“Gjatë gërmimit në varrezat e qytetit të Vushtrrisë janë hasur eshtra të një personi i cili dyshohet të jetë zhdukur gjatë luftës së fundit në Kosovë. Mbetjet e eshtrave janë marrë nga njësiti i IML-së për ekzaminim dhe identifikim", thuhet në raportin e Policisë.
Në Kosovë, ende mungojnë mbi 1.500 persona të zhdukur që nga lufta e fundit e vitit 1998-99.