Kosovë, ftohen në Prokurori pesë zyrtarë të Listës Serbe të dyshuar për falsifikim dokumentesh

Agim Sulaj
05 gusht 2026•Përditësim: 05 gusht 2026
Prokuroria Themelore e Mitrovicës ka ftuar pesë përfaqësues të Listës Serbe, Igor Simiq, Ivan Zaporozhac, Ivan Todosijeviq, Zoran Todiq dhe Vasilije Tomasheviq në cilësinë e të dyshuarve më 13 gusht, transmeton Anadolu.
Sipas Listës Serbe, zyrtarët e saj akuzohen për falsifikim të dokumentacionit.
Sipas interpretimit të Listës Serbe, zyrtarët e kësaj partie po ndiqen penalisht për shkak se kanë qenë në krye të institucioneve serbe, të cilat Prishtina nuk i njeh.
Sipas disa burimeve mediatike në Kosovë bëhet fjalë për rezistencën e tyre për t’i dorëzuar zyrat e katër komunave veriore, tre vjet më parë.
"Kjo përbën pjesë të një plani më të gjerë të drejtuar ndaj përndjekjes së popullit serb dhe vazhdimit të presionit institucional ndaj të gjithë atyre që qëndrojnë pranë popullit të tyre dhe mbrojnë të drejtën për mbijetesën e tij", thuhet në komunikatën e Listës Serbe.