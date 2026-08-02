Kosovë, arrestohet edhe një person i dyshuar për krime lufte në Zubin Potok

Agim Sulaj
02 gusht 2026•Përditësim: 02 gusht 2026
Autoritetet kosovare kanë bërë të ditur se kanë arrestuar edhe një person në Komunën e Zubin Potokut, në veri të Kosovës, nën dyshimet për “krime të luftës”, transmeton Anadolu.
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës (PSRK), në një komunikatë të përbashkët me Policinë e Kosovës, ka njoftuar se i arrestuari dyshohet se ka kryer veprën penale “Krime lufte kundër popullsisë civile”.
“Lidhur me rastin ‘krime të luftës’ në Komunën e Zubin Potokut, Policia e Kosovës - Drejtoria për Hetimin e Krimeve të Luftës, me urdhër të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, ka arrestuar edhe një person të dyshuar me inicialet J.R. I dyshuari dyshohet se ka kryer veprën penale ‘Krime lufte kundër popullsisë civile’”, thuhet në njoftim.
Tutje bëhet e ditur se arrestimi i të dyshuarit është si rezultat i punës intensive hetimore të zhvilluar nga Prokuroria Speciale.
Në fshatin Kalludër e Vogël në Zubin Potok tash e disa ditë po bëhen gërmime pasi dyshohet se në atë zonë janë trupat e 23 personave, të njohur si “grupi i intelektualëve” nga rajoni i Mitrovicës, të cilët ishin rrëmbyer më 19 prill 1999 dhe që nga atëherë fati i tyre mbetet i pazbardhur.
Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, vizitoi një ditë më herët këtë zonë ku po ndodhin gërmimet, nga ku paralajmëroi se gërmimet mund të zgjasin me muaj, për shkak të terrenit të vështirë dhe shpërndarjes së mundshme të eshtrave.