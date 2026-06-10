Kosovë, aktakuzë ndaj 6 personave për veprimtari antikushtetuese në veri të vendit

Agim Sulaj
10 qershor 2026•Përditësim: 10 qershor 2026
Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur aktakuzë ndaj gjashtë serbëve, të cilët dyshohen për veprat penale “Bashkim për veprimtari kundërkushtetuese, me qëllim të sulmit kundër rendit kushtetues të Republikës së Kosovës” dhe “Pengim i personit zyrtar në kryerje të detyrës zyrtare”, transmeton Anadolu.
Sipas njoftimit të Prokurorisë, të pandehurit D.M., D.D., M.R., N.J., N.O. dhe S.V. akuzohen se në periudhën nga 10 deri më 29 dhjetor 2022, në komunat veriore të Kosovës, kanë vepruar në bashkëkryerje për të penguar institucionet e Kosovës në ushtrimin e autoritetit shtetëror dhe vendosjen e rendit kushtetues.
Aktakuza thotë se të pandehurit, përmes përdorimit të forcës dhe dhunës, kanë organizuar dhe vendosur barrikada në rrugët kryesore, duke përdorur mjete të rënda, përfshirë kamionë të mbushur me zhavorr, ekskavatorë, autoambulanca, autobusë dhe automjete të tjera.
Sipas Prokurorisë, nga veprimet e tyre rezulton se në rast të ndërhyrjes së Policisë së Kosovës për largimin e barrikadave dhe rivendosjen e lirisë së lëvizjes, pjesëtarët e grupit kanë qenë të gatshëm të sulmonin zyrtarët policorë me mjetet që kishin në dispozicion.
Prokuroria ka bërë të ditur se hetimet ndaj 11 personave të tjerë janë pezulluar përkohësisht, pasi ata ende nuk janë të arritshëm për organet e ndjekjes.
Barrikadat në veri të Kosovës ishin ngritur pas arrestimit të ish-policit të Kosovës nga komuniteti serb, Dejan Pantiq, i cili ishte arrestuar pas organizimit të sulmit ndaj zyrave të komisioneve komunale zgjedhore në veri dhe ishte dënuar me dy vjet burgim në vitin 2025.