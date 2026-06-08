Kos: Që Kosova të përparojë në rrugën drejt BE-së, nevojiten kompromise nga forcat politike

Dzihat Aliju
08 qershor 2026•Përditësim: 08 qershor 2026
Komisionerja e Bashkimit Evropian (BE) për Zgjerim, Marta Kos ka uruar kryeministrin në detyrë të Kosovës, Albin Kurti, për fitoren në zgjedhjet si dhe për procesin e qetë, gjithëpërfshirës dhe të rregullt të votimit, transmeton Anadolu.
Kos, në një postim në platformën sociale amerikane X ka uruar Kurtin për fitoren në zgjedhjet.
"Që Kosova të përparojë në rrugën e saj drejt BE-së, forcat politike tani duhet të bashkohen dhe të gjejnë kompromise për të ndërtuar stabilitet institucional. Pres me padurim të kthehem në Kosovë sa më shpejt të jetë e mundur për të përshpejtuar punën për integrimin e Kosovës në BE dhe për të vazhduar punën për financimin e Planit të Rritjes", ka theksuar Kos.
Sipas numërimit të 99,40 për qind të votave preliminare nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ), Lëvizja Vetëvendosje doli partia e parë me 42,92 për qind të votave. E dyta u rendit Partia Demokratike e Kosovës (PDK) me 21,06 për qind, ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) mori 17,61 për qind.