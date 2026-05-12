Konjufca takon emisarin Sorensen: Synimi është përmbyllja e dialogut me njohje të ndërsjellë

Agim Sulaj
12 Maj 2026•Përditësim: 12 Maj 2026
Ministri në detyrë i Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Glauk Konjfuca, bashkë me kryenegociatorin kosovar, Agron Bajrami, kanë takuar sot në Ambasadën e Kosovës në Bruksel, emisarin e Bashkimit Evropian (BE) për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, transmeton Anadolu.
Ministri Konjufca nëpërmjet rrjetit social amerikan “X”, bëri të ditur se në takim me Sorensen ka rikonfirmuar angazhimin konstruktiv në dialog.
“I lumtur që mirëpritëm Peter Sorensen në Ambasadën tonë në Bruksel për një diskutim të strukturuar mbi avancimin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Së bashku me kryenegociatorin tonë Agron Bajrami, riafirmuam se Republika e Kosovës mbetet plotësisht e përkushtuar dhe e angazhuar në mënyrë konstruktive, me synimin e qartë për të përfunduar procesin përmes njohjes së ndërsjellë”, ka thënë Konjufca.
Gjatë ditës së djeshme para takimit të ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të BE-së me ministrat e Ballkanit Perëndimorë, në Bruksel, Përfaqësuesja e lartë e BE-së për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Kaja Kallas ka thënë se proceset e shpeshta zgjedhore kanë ndikuar në shtyrjen e një raundi të ri të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë në nivel liderësh.
Kallas tha se kishte pajtueshmëri nga kryeministri i Kosovës, Albin Kurti dhe presidenti serb, Aleksandar Vuçiq për takim, porse tash në Kosovë po afron një cikël i ri zgjedhjesh, çka sipas saj, e shtyn procesin.