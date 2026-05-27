Kongresitët amerikanë Self dhe Subramanyam u priten nga krerët shtetërorë në Kosovë
Haxhiu shprehu mirënjohje për mbështetjen e vazhdueshme të SHBA-së dhe të Kongresit Amerikan ndaj Kosovës, duke theksuar se për popullin e Kosovës kjo mbështetje ka pasur rëndësi historike, politike dhe njerëzore
Agim Sulaj
27 Maj 2026•Përditësim: 27 Maj 2026
photo: Zyra e Presidentes / AA
Prishtinë
Ushtruesja e detyrës së Presidentes së Kosovës, Albulena Haxhiu dhe kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, kanë pritur në takim kongresistët amerikanë Keith Self dhe Suhas Subramanyam, me të cilët kanë diskutuar për paqen dhe sigurinë në rajon, raporton Anadolu.
U.d. Presidentja Haxhiu shprehu mirënjohje për mbështetjen e vazhdueshme të SHBA-së dhe të Kongresit Amerikan ndaj Kosovës, duke theksuar se për popullin e Kosovës kjo mbështetje ka pasur rëndësi historike, politike dhe njerëzore.
Ajo falënderoi kongresmenin Self për mbështetjen e tij të qartë ndaj rrugës së Kosovës drejt NATO-s, si dhe për vëmendjen ndaj të drejtave të shqiptarëve në Luginën e Preshevës.
U.d. Presidentja Haxhiu theksoi se për Kosovën, anëtarësimi në NATO është çështje e sigurisë afatgjatë, paqes rajonale dhe vendit të natyrshëm të Kosovës mes shteteve demokratike. Ajo gjithashtu vlerësoi praninë e kongresistit Subramanyam në këtë delegacion, duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit në fusha si teknologjia, siguria kibernetike, arsimi, inovacioni dhe shërbimi publik.
Kryeministri në detyrë Kurti falënderoi delegacionin për përkrahjen për anëtarësim në NATO, në veçanti për Rezolutat 1246 dhe 1250 të Dhomës së Përfaqësuesve, të cilat mbështesin aspiratat e Republikës së Kosovës për t’u bërë pjesë e Aleancës Veri-Atlantike dhe bëjnë thirrje që forcat amerikane të vazhdojnë të kontribuojnë në kuadër të KFOR-it në Kosovë.
Ai vuri theksin edhe te përputhshmëria në politikën e jashtme. Ai po ashtu diskutoi për investimet e Kosovës në mbrojtje dhe për tema të tjera, si zhvillimi i teknologjisë në vend, ku foli për rritjen e bashkëpunimit ekonomik në këtë fushë dhe në tregti në përgjithësi, si dhe për reformat në fushën e arsimit.
Para Prishtinës, kongresistët zhvilluan vizitë në Luginën e Preshevës. Në këtë kontekst, kryeministri në detyrë Kurti tha se duhet të ketë të drejta të krahasueshme për pakicat në të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor.
Në prill të këtij viti, Self, së bashku me kongresistët Ritchie Torres dhe Mike Lawler, propozuan një rezolutë që synon ta shtyjë përpara rrugën e Kosovës drejt Organizatës së Traktatit të Atlantikut Verior (NATO).
Në këtë rezolutë, që gëzon mbështetje dypartiake në Shtetet e Bashkuara, thuhet se “qeverisja demokratike e Kosovës, mbikëqyrja civile e forcave të sigurisë dhe bashkëjetesa shumetnike përbëjnë një argument bindës për anëtarësimin në NATO”.
Po ashtu, tre kongresistët amerikanë kanë paraqitur edhe një rezolutë po në prill, përmes së cilës kërkohet që SHBA-ja të vazhdojnë pjesëmarrjen në KFOR.
Vizita e dy kongresistëve amerikanë, Keith Self, kryetar i Nënkomisionit për Evropën në Komisionin për Punë të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve dhe Suhas Subramanyam, anëtar i Nënkomisionit për Çështje Ushtarake dhe të Jashtme, vjen pas asaj në Serbi, ku ata vizituan edhe Luginën e Preshevës, ndërsa të dielën, Self dhe Subramanyam qëndruan në Sarajevë, ku u takuan me përfaqësuesit e presidencës së Bosnjë e Hercegovinës.
Kongresitët amerikanë Self dhe Subramanyam u priten nga krerët shtetërorë në Kosovë