Konakoviq-Gerapetritis në Sarajevë: Marrëdhënie të shkëlqyera mes BeH-së dhe Greqisë pa çështje të hapura

Elvır Hodzıc
19 qershor 2026•Përditësim: 19 qershor 2026
Ministri i Punëve të Jashtme i Bosnjë e Hercegovinës (BeH), Elmedin Konakoviq dhe ministri i Punëve të Jashtme i Greqisë, George Gerapetritis, vlerësuan në Sarajevë se marrëdhëniet dypalëshe mes dy vendeve janë të shkëlqyera dhe pa çështje të hapura, me një përkushtim të përbashkët për forcimin e mëtejshëm të tyre në fushat e ekonomisë, energjetikës, turizmit dhe integrimeve evropiane, raporton Anadolu.
Konakoviq falënderoi Greqinë për mbështetjen e fortë dhe të vazhdueshme ndaj BeH-së në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian (BE) ndërsa Gerapetritis tha se perspektiva evropiane e Ballkanit Perëndimor do të jetë ndër prioritetet e presidencës greke të BE-së në gjysmën e dytë të vitit 2027.
Gjatë takimit u theksua veçanërisht se nga tetori do të rivendosen fluturimet direkte ndërmjet Athinës dhe Sarajevës, gjë që, sipas vlerësimeve, duhet të përmirësojë më tej lidhjet dhe shkëmbimin turistik.
- Forcimi i bashkëpunimit ekonomik
Konakoviq falënderoi Greqinë dhe ministrin Gerapetritis për mbështetjen përmes iniciativave që mbledhin miqtë e Ballkanit Perëndimor, duke theksuar se dy vendet nuk kanë çështje të hapura politike, por se ekziston hapësirë e konsiderueshme për forcimin e bashkëpunimit ekonomik.
Ai theksoi se gjatë bisedimeve u shqyrtuan mundësitë për rivendosjen dhe forcimin e linjës direkte ajrore Sarajevë-Athinë si dhe avancimin e bashkëpunimit turistik dhe ekonomik, duke kujtuar se ndërmjet dy shteteve ekzistojnë më shumë se 20 marrëveshje dypalëshe.
Duke folur për rrugën evropiane të BeH-së, Konakoviq theksoi se më shumë se 90 për qind e eksporteve të BeH-së shkojnë drejt BE-së dhe vendeve kandidate, gjë që, sipas tij, konfirmon edhe më shumë rëndësinë strategjike të integrimeve.
Ai paralajmëroi për sfidat në fushën e sigurisë energjetike, duke theksuar se BeH mbështetet plotësisht në gazin rus dhe se nga viti 2028 mund të përballet me sfida serioze në furnizim, për këtë arsye po shqyrtohen zgjidhje alternative në bashkëpunim me Greqinë.
- Integrimi i Ballkanit Perëndimor në BE, prioritet i presidencës greke
Kryediplomati grek tha se vendi i tij mbetet mbështetëse e fortë e perspektivës evropiane të Ballkanit Perëndimor, duke kujtuar Agjendën e Selanikut të vitit 2003. Ai theksoi se procesi i zgjerimit të BE-së duhet të marrë shtysë të re politike dhe paralajmëroi për rëndësinë e stabilitetit dhe dialogut në rajon.
"Integrimi evropian i Ballkanit Perëndimor do të jetë lart në agjendën e presidencës greke të BE-së në vitin 2027", tha Gerapetritis duke shtuar se Greqia do t'i ofrojë BeH-së mbështetje teknike dhe politike në rrugën e saj evropiane.
- Forcimi i bashkëpunimit dhe lidhjet e reja
Gerapetritis theksoi potencialet për avancimin e bashkëpunimit në ekonomi, tregti, investime, energjetikë, turizëm, kulturë dhe arsim, duke nënvizuar rëndësinë e diversifikimit dhe qëndrueshmërisë së ekonomive. Të dy ministrat ranë dakord se ekziston hapësirë për bashkëpunim më intensiv në të gjitha fushat e përmendura, veçanërisht duke pasur parasysh pozicionin gjeografik dhe lidhjen e tregjeve të Evropës dhe Mesdheut.
Në fund të takimit u konfirmua se nga tetori do të rivendosen fluturimet direkte Athinë-Sarajevë, gjë që u vlerësua si një hap i rëndësishëm në forcimin e marrëdhënieve dypalëshe, shkëmbimit turistik dhe lidhjes ekonomike mes dy vendeve.