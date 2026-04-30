Komandanti i KFOR-it: Turqia është ndër kontribuuesit kryesorë në misionin e NATO-s në Kosovë

Şerife Çetin
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Komandanti i Forcës Paqeruajtëse të NATO-s në Kosovë (KFOR), gjeneralmajor Ozkan Ulutas tha se Turqia është ndër kontribuuesit kryesorë në mision, duke theksuar se personeli turk shërben në nivele të ndryshme operative në mbështetje të sigurisë dhe stabilitetit në Kosovë.
Duke folur për Anadolu në selinë e NATO-s në Bruksel, Ulutas tha se KFOR-i vazhdon misionin në Kosovë në kuadër të Rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, me qëllim kryesor ruajtjen e një mjedisi të sigurt dhe të garantimit të lirisë së lëvizjes.
Ai theksoi rëndësinë e pranisë së KFOR-it për stabilitetin rajonal, duke shtuar se misioni bashkëpunon me aktorë kyç si Policia e Kosovës, Forcat e Armatosura të Serbisë, Misioni i Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit në Kosovë (EULEX), si dhe aktorë të tjerë ndërkombëtarë.
Ulutas theksoi se KFOR-i mban gjithashtu kontakte të ngushta me përfaqësues të komuniteteve dhe organizata të shoqërisë civile në gjithë Kosovën, duke kontribuuar pozitivisht në stabilitet dhe lirinë e lëvizjes në terren.
- "Ne vazhdojmë të jemi kontribuues dhe ofrues të stabilitetit"
Duke folur për efektet e faktit që ende nuk është zgjedhur një president në Kosovë, Ulutas tha: "Mjedisi i sigurisë në Kosovë aktualisht është i qetë. Nuk mund të themi se ka arritur plotësisht një mjedis stabil. Arsyeja kryesore këtu është se ende ka çështje të pazgjidhura. Në këtë kontekst, zgjedhjet në politikën e brendshme nuk ndikojnë drejtpërdrejt në mjedisin e sigurisë".
Ai theksoi se KFOR-i vazhdon të operojë nën mandatin e OKB-së me një prani të fortë dhe fleksibile në gjithë Kosovën, duke monitoruar nga afër zhvillimet përmes kapaciteteve dhe ekipeve ndërlidhëse të vendosura brenda komuniteteve lokale.
"Ne vazhdojmë të jemi kontribuues dhe ofrues të stabilitetit", tha ai duke theksuar se përparimi politik mbetet thelbësor për zgjidhjen e çështjeve të hapura, veçanërisht përmes procesit të dialogut Beograd–Prishtinë të ndërmjetësuar nga BE-ja.
- "Turqia kontribuon në KFOR në çdo nivel"
Duke komentuar rolin e Turqisë brenda KFOR-it, Ulutas tha se Ankaraja mbetet ndër kontribuuesit më të mëdhenj në të gjitha nivelet operative. "Vendi ynë është ndër kontribuuesit kryesorë në KFOR. Ne kemi personel si në nivelin e selisë, ashtu edhe në ekipet e monitorimit në terren", tha ai.
Ai shtoi se Turqia gjithashtu mban një kompani këmbësorie të dislokuar në terren që kryen aktivitete patrullimi dhe mbikëqyrjeje. Përtej pranisë ushtarake, Ulutas theksoi përfshirjen e Turqisë në aktivitete të bashkëpunimit civilo-ushtarak.
"Ka gjithashtu aktivitete të zhvilluara në kuadër të bashkëpunimit civilo-ushtarak, me angazhim të drejtpërdrejtë me popullsinë lokale. Ushtarët tanë operojnë në mënyrë shumë të dukshme, në një mënyrë shumë profesionale dhe të disiplinuar, të trajnuar mirë dhe të pajisur me standarde të larta", tha ai.
"Turqia kontribuon në KFOR në çdo nivel", shtoi Ulutas.
- "Privilegj të shërbej dy herë"
Ulutas gjithashtu e përshkroi emërimin e tij të dytë si komandant i KFOR-it si privilegj, duke kujtuar se ai mori komandën në shtator 2023 gjatë një periudhe të shënuar nga incidente të sigurisë.
"Që atëherë, nuk kemi qenë dëshmitarë të incidenteve të ngjashme, gjë që është pozitive. Ne vazhdojmë përpjekjet tona për ta ruajtur këtë mjedis", tha ai.
- Roli rajonal i KFOR-it
Duke theksuar rolin më të gjerë të NATO-s në Ballkan, Ulutas tha se rajoni ka rëndësi strategjike për aleancën.
"KFOR-i jo vetëm që kontribuon në sigurinë në Kosovë, por edhe në stabilitetin në gjithë rajonin e Ballkanit, i cili nga ana tjetër mbështet stabilitetin në hapësirën euroatlantike", tha ai.
Sipas tij, vendimet për të ardhmen e KFOR-it merren nga Këshilli i Atlantikut të Veriut të NATO-s, bazuar në kushtet në zhvillim.