Kina e gatshme të "thellojë bashkëpunimin dhe të forcojë partneritetin strategjik" me Serbinë

Vesna Besic
25 Maj 2026•Përditësim: 25 Maj 2026
Kryeministri kinez, Li Qiang, tha të hënën gjatë një takimi me Presidentin serb, Aleksandar Vuçiq se Kina është e gatshme të vazhdojë të forcojë bashkëpunimin me Serbinë dhe të jetë një partner i besueshëm bazuar në miqësinë e ndërsjellë, transmeton Anadolu.
Li theksoi se Pekini i kushton rëndësi të madhe shënimit të 10-vjetorit të partneritetit strategjik gjithëpërfshirës midis dy vendeve, duke theksuar se kontaktet intensive në nivelin më të lartë në vitet e fundit kanë kontribuar në zhvillimin e mëtejshëm të marrëdhënieve dypalëshe.
Ai shtoi se Presidenti kinez, Xi Jinping, do të paraqesë planet për ndërtimin e mëtejshëm të një komuniteti me një të ardhme të përbashkët midis Kinës dhe Serbisë më vonë gjatë ditës.
"Kina është e gatshme të vazhdojë të punojë me Serbinë si një partner i miqësisë së ndërsjellë, për të mbrojtur së bashku interesat tona dhe për të thelluar bashkëpunimin në fusha të ndryshme, në mënyrë që marrëdhëniet tona të kontribuojnë në modernizim dhe të sjellin përfitime më të mëdha për popujt tanë", tha Li.
Vuçiq tha në takim se Serbia e sheh Kinën si një mik të sinqertë dhe të besueshëm, duke theksuar se Pekini respekton vazhdimisht të drejtën ndërkombëtare dhe Kartën e Kombeve të Bashkuara.
"Kjo është ajo që Serbia e vlerëson shumë dhe pse ju gjithmonë do të keni mbështetjen tonë, veçanërisht në parimin e një Kine dhe çështjet kryesore të politikës së jashtme", tha Vuçiq.
Ai vuri në dukje se të dy vendet po shënojnë 70 vjet marrëdhënie miqësore, të cilat i përshkroi si një "miqësi të hekurt", të konfirmuara veçanërisht në kohë të vështira.
Vuçiq theksoi gjithashtu se Serbia admiron zhvillimin ekonomik të Kinës, veçanërisht në fushat e teknologjisë moderne, inteligjencës artificiale dhe robotikës, dhe shprehu pritjen se bashkëpunimi në këta sektorë do të përmirësohet më tej.